Reabre Museo Dolores Olmedo tras seis años de renovación

La habitación de Dolores Olmedo durante la reapertura del Museo Dolores Olmedo en la Ciudad de México, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

La habitación de Dolores Olmedo durante la reapertura del Museo Dolores Olmedo en la Ciudad de México, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Museo Dolores Olmedo, que alberga la mayor colección privada de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, reabre sus puertas luego de casi seis años y justo a tiempo para recibir a visitantes internacionales y mexicanos que se darán cita al Mundial de fútbol.

El museo fue hogar de la empresaria y coleccionista mexicana Dolores Olmedo Patiño, una de las principales impulsoras de la obra de Rivera y Kahlo. La sala, comedor y la habitación de Olmedo están en exhibición con sus impresionantes piezas de arte asiático y fotografías de los célebres personajes de los que se rodeaba. También hay una nueva sala dedicada a su amistad con Rivera.

Durante su cierre de casi seis años, se llevaron a cabo proyectos para catalogar y resguardar las colecciones, la biblioteca y los archivos personales de Olmedo Patiño.

El edificio del museo, una hacienda del siglo XVI ubicada en la zona de Xochimilco de la capital mexicana, también fue sometido a una renovación en pisos, herrerías y sus famosos jardines donde pasean pavorreales y perros xoloitzcuintles. De igual manera, se actualizó la taquilla, tienda, oficinas, talleres y bodegas.

En su reapertura destaca la exposición “Diego Rivera de Europa a Acapulco”, la cual refleja la evolución de la obra del célebre muralista desde sus primeras influencias en el periodo en el que vivió en el continente europeo, hasta sus últimas pinturas, una serie de atardeceres pintados desde la casa de descanso de Olmedo Patiño en el puerto mexicano de Acapulco, mientras lidiaba con un cáncer terminal entre 1956 y 1957.

El museo igualmente presenta en su reapertura “Frida Kahlo en dos tiempos”, una selección de obras de Kahlo que incluye retratos de personas de su círculo de allegados y su manera de abordar el dolor físico y anímico a lo largo de los años con obras emblemáticas como “La columna rota” y “Hospital Henry Ford” de 1932, sobre un aborto espontáneo que sufrió durante su residencia con Rivera en Estados Unidos.

El museo forma parte del programa cultural con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y presenta la exposición temporal “El ritual de la pelota”, la cual consiste en obras de cartonería y fotografías aéreas de zonas arqueológicas de Santiago Arau.

Además posee una colección única de arte prehispánico, novohispano y popular que esta nueva etapa permite apreciar en todo su esplendor, así como un nuevo espacio infantil para talleres y actividades educativas.

El museo, inaugurado el 17 de septiembre de 1994, no estuvo del todo ausente durante su cierre. Mantuvo colaboraciones y proyectos con instituciones culturales como el Museo Drents, la Casa de México en España, el Museo Nacional de San Carlos, Aztlán Parque Urbano, el Museo de Historia Natural, el Museo de Bellas Artes de Houston y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Entre sus próximas actividades destaca la presentación del libro “Dolores Olmedo y Diego Rivera. Retratos de Elena Poniatowska”, publicado por el museo, que incluye una entrevista a Olmedo Patiño realizada por Poniatowska, de la cual se incluyen algunos fragmentos en los muros del recorrido.