Encabezará Trump festejo patriótico tras deserción de artistas invitados

Varios músicos se retiraron al considerar engañosa la naturaleza del evento con motivo del 250mo aniversario de la independencia estadounidense

El presidente Donald Trump en su limusina al salir de la Casa Blanca el 30 de mayo del 2026, en Washington. (AP foto/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump en su limusina al salir de la Casa Blanca el 30 de mayo del 2026, en Washington. (AP foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- Varios artistas se retiraron de una feria convocada con motivo del 250mo aniversario de la independencia estadounidense debido a sus vínculos con el presidente Donald Trump, pero ahora el mandatario anunció que él mismo encabezará el evento, dijeron los organizadores el sábado.

“Entiendo que hay artistas que están teniendo miedo de presentarse”, escribió Trump el sábado en su plataforma de redes sociales Truth Social, y añadió que estaba pensando en llevar “al hombre que algunos dicen que es el mejor presidente de la historia (¡EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!), Donald J. Trump, para ocupar el lugar de estos ‘artistas’ de tercera categoría”.

El grupo que organiza la feria de junio en el complejo de monumentos de Washington, la Freedom 250, lo confirmó en un comunicado que decía: “Nos entusiasma anunciar que el presidente Trump inaugurará personalmente esta celebración histórica el miércoles 24 de junio”.

La publicación de Trump en redes sociales se refirió dos veces a que él realizaría un mitin “el miércoles”, sin una fecha específica. La Casa Blanca no aclaró la discrepancia por el momento.

Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, subrayó que la feria más amplia, que está programada del 25 de junio al 10 de julio, incluye una variedad de exhibiciones, atracciones para toda la familia, presentaciones musicales, sobrevuelos y más.

Freedom 250 se presenta como no partidista, pero fue lanzada el año pasado por Trump y está dirigida por un exdesignado del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump. Varios artistas se retiraron del evento la semana pasada, -entre ellos Bret Michaels, The Commodores y Martina McBride.

Michaels y otros artistas han señalado que fueron engañados sobre el tema de los espectáculos o que desconfiaban de verse atrapados en una pelea política. McBride, en un comunicado en Instagram, dijo que se le había “presentado una oportunidad de actuar en un evento no partidista, pero eso resultó ser engañoso”.

Otros artistas planean asistir, incluidos Flo Rida, Fab Morvan de Milli Vanilli y Vanilla Ice. El representante de este último había dicho previamente que el intérprete de “Ice Ice Baby” estaba “orgulloso de ayudar a celebrar el 250mo aniversario de Estados Unidos”.