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Número de muertos por deslave en China asciende a 21

Las labores de rescate concluyeron después de localizar a todas las personas atrapadas bajo los escombros

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, rescatistas trabajan tras un alud de tierra en el municipio de Nanhe, en el condado de Tanchang, ciudad de Longnan, en la provincia noroccidental china de Gansu, el martes 7 de julio de 2026. (Xinhua vía AP)
AP

BEIJING.- La cifra de muertos por un deslizamiento de tierra en el noroeste de China aumentó a 21, informó el miércoles la prensa estatal, luego de que cesaran las operaciones de rescate en el lugar.

El deslizamiento, que se registró poco antes de las 7 de la mañana del martes, sepultó a 33 personas en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan, en la provincia de Gansu, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. La televisora estatal CCTV indicó que todas las personas atrapadas fueron rescatadas a primera hora del miércoles, y que siete de ellas presentaban lesiones leves. Otras cinco no resultaron heridas, añadió.

La causa del deslizamiento no estaba clara por el momento. Fotos y videos publicados en internet por CCTV el martes mostraban tres excavadoras y rescatistas sobre montículos de tierra. El cielo se veía soleado y despejado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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