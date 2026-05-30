Capacita la UAT a personas mayores en el uso de herramientas digitales

La UAT reafirma su compromiso con una educación incluyente, cercana a la sociedad y orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos los sectores de la población. [Agencias]

La UAT reafirma su compromiso con una educación incluyente, cercana a la sociedad y orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos los sectores de la población. [Agencias]

Tampico, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de los cursos “De Cero a Digital 1.0” y “De Cero a Digital 2.0”, orientados a personas adultas mayores con el propósito de fortalecer sus habilidades tecnológicas y contribuir al cierre de la brecha digital.

Mediante esta iniciativa, la UAT, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, en coordinación con Familia UAT, reafirma su compromiso con una educación incluyente, cercana a la sociedad y orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos los sectores de la población, impulsando acciones que favorecen la transformación social mediante el conocimiento y la capacitación continua.

La presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidió la ceremonia de entrega de constancias en el Auditorio “Enrique Collado Sámano” del Campus Tampico, acompañada por la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas.

La Lic. Isolda Rendón reconoció el entusiasmo y compromiso de las y los participantes, subrayando que este tipo de programas representan una oportunidad para fortalecer la inclusión social y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias tamaulipecas.

Las constancias entregadas fueron para 26 integrantes de este grupo de adultos mayores que satisfactoriamente concluyeron sus cursos, reconociendo su dedicación y disposición para adquirir nuevas competencias digitales que les permitan desenvolverse de manera más segura y autónoma en su vida cotidiana.

Por su parte, la Sra. Ma. Teresa Robledo compartió un mensaje de agradecimiento en representación de las y los participantes, resaltando el impacto positivo que esta capacitación tuvo en su aprendizaje y desarrollo personal.

Con estas acciones se destaca la visión humanista promovida por el rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha impulsado una Universidad cercana a la comunidad, comprometida con la formación integral y con la creación de espacios que permitan ampliar el acceso al conocimiento y a las herramientas tecnológicas.