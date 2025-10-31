Llegará ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a la colonia Américo Villarreal

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a todas las vecinas y vecinos de la colonia Américo Villarreal a participar en una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este viernes 31 de octubre de 2025, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la plaza ubicada detrás del Tamul “Américo Villarreal”, en la Avenida Habana esquina con Calle Óscar Guilbot.
Durante la jornada, las y los ciudadanos podrán acceder a una amplia variedad de servicios municipales, estatales y federales sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. El propósito de este programa es acercar la atención del Gobierno Municipal a las colonias, facilitando trámites, asesorías y apoyos que contribuyan al bienestar de las familias neolaredenses.
Entre los beneficios que estarán disponibles se incluyen consultas médicas, dentales, psicológicas y nutricionales, atención del Sistema DIF, trámites administrativos, orientación jurídica, entrega de apoyos alimentarios, cortes de cabello, módulos de salud y participación de diversas dependencias municipales. Además, estará presente el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo ofreciendo asesoría gratuita.
“Presidencia Cerquita de Ti” forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para mantener un contacto directo con la comunidad y atender de manera eficiente las necesidades de cada sector. Se invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y acudir en familia para recibir atención de manera gratuita.