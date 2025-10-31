Lanús derrota 1-0 a U de Chile y clasifica a final de Copa Sudamericana

Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, se enfrentará en el encuentro decisivo a Atlético Mineiro de Brasil, que eliminó a Independiente del Valle de Ecuador

Gonzalo Pérez, de Lanús de Argentina, celebra la victoria en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, el jueves 30 de octubre de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de Rodrigo Castillo, Lanús venció el jueves 1-0 a Universidad de Chile y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

Después del empate 2-2 en el partido de ida de las semifinales, el equipo argentino se impuso en la vuelta con la anotación a los 62 minutos por parte de Castillo, quien también había marcado los dos tantos hace una semana en Santiago.

Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, se enfrentará en el encuentro decisivo a Atlético Mineiro de Brasil, que eliminó a Independiente del Valle de Ecuador.

La final de la Copa Sudamericana se realizará el sábado 22 de noviembre en Asunción.

El campeón del torneo se clasificará para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y se embolsará un premio de 6,5 millones de dólares. El subcampeón percibirá 2 millones de dólares.

El compromiso disputado en el estadio Ciudad de Lanús marcó el retorno de Universidad de Chile a Buenos Aires, luego del reciente episodio de violencia entre seguidores chilenos y argentinos ocurrido en el estadio de Independiente, que dejó más de 20 heridos y más de 100 detenidos.

A raíz de esos disturbios, Independiente fue expulsado del torneo y ambos equipos recibieron severas sanciones: deberán disputar siete partidos continentales como locales sin público, y sus hinchadas tienen prohibido asistir a la misma cantidad de encuentros como visitantes. Por ese motivo, el duelo en Santiago se jugó a puertas cerradas, y el enfrentamiento de vuelta contó exclusivamente con hinchas del conjunto local.

Además, las autoridades argentinas implementaron un amplio operativo de seguridad ante la posibilidad de que simpatizantes chilenos viajen al país e intenten acercarse al estadio.

Antes del gol que le dio la clasificación, Lanús — que el año pasado cayó en semifinales ante Cruzeiro — celebró momentáneamente un tanto de Marcelino Moreno a los 12 minutos, pero la acción fue anulada tras la revisión del video por fuera de juego.

Moreno tomó desquite en la segunda parte al iniciar la acción que sentenció el trámite con un rápido contragolpe por la banda derecha. Tras dejar atrás a la defensa visitante, el enganche del Granate habilitó a Castillo, quien finalizó regateando al portero y marcando a puerta vacía.

Universidad de Chile también vio interrumpido un festejo a los 52 minutos con un tanto de Felipe Salomoni, que fue invalidado por la posición adelantada de Lucas Di Yorio en el comienzo de la jugada.

Tras el final del partido, jugadores de ambos equipos protagonizaron una trifulca en la cancha, que se saldó con la expulsión del zaguero de la U de Chile Matías Zaldivia