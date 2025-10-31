Guardia Estatal recupera vehículo robado en la colonia Villas de San Miguel

Durante patrullajes preventivos, agentes localizaron una camioneta Nissan Kicks con reporte de robo; fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía estatal para investigación

Tras verificar el número de serie en la Plataforma México, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras verificar el número de serie en la Plataforma México, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Personal de la Guardia Estatal recuperó un vehículo con reporte de robo en la colonia Villas de San Miguel, en esta frontera, durante recorridos de seguridad y vigilancia.

Mientras realizaban patrullajes preventivos detectaron una camioneta Nissan Kicks, color azul celeste, en aparente estado de abandono.

Al entrevistarse con vecinos del sector, los elementos confirmaron que el vehículo no pertenecía a ninguno de ellos.

Tras verificar el número de serie en la Plataforma México, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para las investigaciones correspondientes.