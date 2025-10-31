Internos del CEDES participan en curso para erradicar la violencia de género

El taller busca fomentar el respeto, la empatía y la igualdad entre las personas privadas de la libertad, fortaleciendo su reinserción social y la convivencia no violenta

Los participantes reflexionaron sobre la importancia de construir vínculos basados en la empatía, la corresponsabilidad y el respeto mutuo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo participaron en el curso “Aprender a eliminar la Violencia de Género”, con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la convivencia dentro de su proceso de reinserción social.

El taller forma parte de las acciones para mejorar su salud física, mental y emocional, orientadas a fortalecer la educación penitenciaria como herramienta para prevenir conductas violentas y fomentar la reflexión sobre los roles y creencias de género.

Durante la jornada se abordó el tema “Creencias de género”, promoviendo la identificación de estereotipos y su impacto en las relaciones interpersonales.

Estas actividades, desarrolladas por el personal técnico del CEDES, contribuyen a fortalecer la conciencia individual y colectiva de los PPLs, al tiempo que refuerzan los valores de igualdad y no discriminación establecidos en los ejes de Reinserción Social previstos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.