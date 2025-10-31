Choque en Granjas Regina deja daños materiales pero sin personas lesionadas

El accidente ocurrió cuando un conductor ignoró la señal de alto y chocó contra una unidad de Comapa; autoridades exhortan a manejar con precaución y respetar señalamientos

NUEVO LAREDO, TAM.- El cruce de las calles Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza, en la colonia Granjas Regina, fue escenario de un accidente vehicular que, aunque no dejó personas lesionadas, generó importantes daños materiales. El incidente ocurrió durante la tarde de este martes, cuando un conductor de una camioneta Ford Explorer modelo 2014 ignoró la señal de alto y provocó la colisión con un vehículo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

De acuerdo con las autoridades de Tránsito, el conductor de la Ford Explorer, identificado como Francisco Javier, de 36 años, circulaba de oriente a poniente por la calle Zaragoza. Al llegar a la intersección con Álvaro Obregón, no respetó el alto en la señalización, invadiendo la vía preferencial. En ese momento, una camioneta de Comapa, conducida por Jonathan Isaac, de 24 años, avanzaba de norte a sur, sin impedimentos en su trayectoria.

El impacto entre ambos vehículos fue considerable, aunque afortunadamente, tanto Francisco Javier como Jonathan Isaac salieron ilesos. Sin embargo, los autos involucrados sufrieron daños materiales que requirieron el apoyo de grúas para ser retirados de la vía.

Personal de Tránsito acudió al lugar para recabar información, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades en el incidente. Las autoridades también hicieron un llamado a los conductores a ser más precavidos al volante y respetar las señales de tránsito, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

Este accidente resalta la importancia de mantener una conducción responsable, especialmente en zonas con alto flujo vehicular, como es el caso de la intersección mencionada. A pesar de que el incidente no dejó víctimas, los daños materiales y el susto vivido por los involucrados subrayan los peligros que pueden surgir al no seguir las normativas de tránsito.