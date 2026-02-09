El Dólar
Llegará ‘Empleo en Tu Colonia’ al poniente de la ciudad

Será este miércoles 11 de febrero, en el estacionamiento de Soriana Carrizo

Durante el evento, las personas interesadas podrán conocer y postularse a oportunidades laborales disponibles en el sector transportista, agencias aduanales, así como en empresas comerciales y de servicios. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a la ciudadanía a participar en una nueva edición del programa “Empleo en Tu Colonia”, una estrategia que forma parte de la iniciativa Presidencia Cerquita de Ti y que tiene como objetivo acercar oportunidades laborales directamente a los sectores de la ciudad, facilitando el acceso al empleo formal para las y los neolaredenses.

Esta jornada de vinculación laboral se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero, en el estacionamiento de Soriana Carrizo, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde se contará con la participación de diversas empresas que ofrecerán vacantes en distintos giros productivos, fortaleciendo así el desarrollo económico local y la generación de empleo.

Durante el evento, las personas interesadas podrán conocer y postularse a oportunidades laborales disponibles en el sector transportista, agencias aduanales, así como en empresas comerciales y de servicios, lo que representa una opción directa y accesible para quienes buscan integrarse o reincorporarse al mercado laboral.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que acerquen los servicios y programas públicos a la ciudadanía, promoviendo el bienestar económico de las familias y fortaleciendo el vínculo entre gobierno, empresas y comunidad.

Para agilizar el proceso de atención, se invita a las y los interesados a realizar un registro previo a través del enlace https://ee.kobotoolbox.org/x/ogVZQqy4.

