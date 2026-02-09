Llegará ‘Empleo en Tu Colonia’ al poniente de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a la ciudadanía a participar en una nueva edición del programa “Empleo en Tu Colonia”, una estrategia que forma parte de la iniciativa Presidencia Cerquita de Ti y que tiene como objetivo acercar oportunidades laborales directamente a los sectores de la ciudad, facilitando el acceso al empleo formal para las y los neolaredenses.

Esta jornada de vinculación laboral se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero, en el estacionamiento de Soriana Carrizo, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde se contará con la participación de diversas empresas que ofrecerán vacantes en distintos giros productivos, fortaleciendo así el desarrollo económico local y la generación de empleo.

Durante el evento, las personas interesadas podrán conocer y postularse a oportunidades laborales disponibles en el sector transportista, agencias aduanales, así como en empresas comerciales y de servicios, lo que representa una opción directa y accesible para quienes buscan integrarse o reincorporarse al mercado laboral.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que acerquen los servicios y programas públicos a la ciudadanía, promoviendo el bienestar económico de las familias y fortaleciendo el vínculo entre gobierno, empresas y comunidad.

Para agilizar el proceso de atención, se invita a las y los interesados a realizar un registro previo a través del enlace https://ee.kobotoolbox.org/x/ogVZQqy4.