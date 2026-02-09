Interviene Estados Unidos buque petrolero sancionado en Océano Índico

El Pentágono informó la captura de un buque petrolero que logró escapar del cerco instalado por la Marina en el Mar Caribe. [Agencias]

WASHINGTON.- Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un buque petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrear a la embarcación desde el Mar Caribe, parte de una operación que tiene como objetivo presionar a Venezuela, señaló el secretario de Defensa Pete Hegseth el lunes.

El petróleo venezolano ha sido objeto de sanciones estadounidenses, por lo que dependía de una flota fantasma con banderas falsas para contrabandear crudo hacia las cadenas globales de suministro. Luego del operativo de Estados Unidos para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de enero, varios buques petroleros huyeron de las costas venezolanas, incluido el barco que fue blanco de la operación en el Océano Índico.

Hegseth prometió la captura eventual de todos esos barcos, declarando ante un grupo de trabajadores de astilleros en Maine que “la única instrucción que giré a mis comandantes militares es que ninguno de ellos escape”.

“No me importa si tenemos que darle la vuelta al mundo para atraparlos; los vamos a atrapar”, añadió.

El gobierno estadounidense ha incautado siete petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios por tomar el control del petróleo venezolano. A diferencia de las acciones anteriores, el Aquila II no ha sido incautado formalmente para quedar bajo control de Estados Unidos, dijo un funcionario de Defensa.

En cambio, el barco está siendo retenido mientras Estados Unidos toma una decisión final respecto a su destino, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato a fin de discutir el proceso de decisión.

El Aquila II es un petrolero con bandera panameña que ha sido sancionado por Estados Unidos por su relación con el envío ilegal de petróleo ruso. Propiedad de una empresa con dirección registrada en Hong Kong, los datos de seguimiento de barcos muestran que ha pasado gran parte del último año con su transpondedor apagado, una práctica conocida como “navegar en la oscuridad” que por lo general es empleada por contrabandistas para ocultar su ubicación.

Se trata de al menos uno de los 16 buques que huyeron de la costa venezolana el mes pasado, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, quien dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar los movimientos del barco. Según los datos transmitidos el lunes, el buque no está cargado actualmente con crudo.

La publicación del Pentágono en la red social X señala que las fuerzas armadas “realizaron una interdicción marítima” en el barco.

“El Aquila II estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de los buques sancionados en el Caribe”, apuntó el Pentágono. “Huyó, y lo seguimos”.

Un oficial de la Marina, quien habló bajo condición de anonimato a fin de discutir operaciones militares, no quiso decir qué fuerzas se utilizaron durante la operación, pero confirmó que los destructores USS Pinckney y USS John Finn, así como el buque base móvil USS Miguel Keith, operan en el Océano Índico.

El Pentágono publicó videos en redes sociales en los que se puede ver a soldados uniformados mientras abordan un helicóptero de la Marina que despega de un barco que coincide con el perfil del Miguel Keith. Videos y fotos del buque petrolero tomadas desde el interior de un helicóptero también muestran a un destructor de la Marina que navega junto al barco.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, el gobierno estadounidense se ha propuesto controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump han dejado en claro que consideran la incautación de los buques petroleros como una forma de ganar dinero mientras buscan reconstruir la maltrecha industria energética de Venezuela y restaurar su economía.

Trump también ha estado tratando de restringir el flujo de petróleo hacia Cuba, que enfrenta estrictas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y depende en gran medida de los envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y Venezuela.

Desde la operación en Venezuela, Trump ha dicho que no habrá más petróleo venezolano para Cuba y que el gobierno cubano está a punto de caer. Trump también firmó recientemente una orden ejecutiva que impondría aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, presionando principalmente a México, que ha actuado como un salvavidas para la isla.