Sacude sismo de magnitud 5.7 zona rural de Nevada sin víctimas

SILVER SPRING, Nevada.- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el lunes una zona rural de Nevada al este de la capital del estado, Carson City.

El temblor se produjo poco antes de las 18:30 horas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Su epicentro se ubicó a unos 20,7 kilómetros (12,9 millas) al este de la localidad de Silver Spring, a una profundidad de 5 kilómetros (3,1 millas).

Un video grabado en la localidad de Fallon mostraba vidrios rotos y alimentos esparcidos en el suelo en los pasillos de una tienda de comestibles.

La agencia indicó que algunos residentes de comunidades cercanas reportaron sacudidas de fuertes a muy fuertes y daños de leves a moderados.