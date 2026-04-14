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Sacude sismo de magnitud 5.7 zona rural de Nevada sin víctimas

Movimiento generó daños leves y sacudidas intensas cerca de Carson City, según reportes preliminares oficiales

Sismo de magnitud 5.7 sacude las cercanías de Carson City, Nevada, Estados Unidos. [Agencias]
AP

SILVER SPRING, Nevada.- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el lunes una zona rural de Nevada al este de la capital del estado, Carson City.

El temblor se produjo poco antes de las 18:30 horas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Su epicentro se ubicó a unos 20,7 kilómetros (12,9 millas) al este de la localidad de Silver Spring, a una profundidad de 5 kilómetros (3,1 millas).

Un video grabado en la localidad de Fallon mostraba vidrios rotos y alimentos esparcidos en el suelo en los pasillos de una tienda de comestibles.

La agencia indicó que algunos residentes de comunidades cercanas reportaron sacudidas de fuertes a muy fuertes y daños de leves a moderados.

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