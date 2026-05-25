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Sacude sismo de magnitud 6.7 la región norte de Chile

Autoridades descartaron riesgo de tsunami mientras continúan evaluaciones sobre posibles daños estructurales y afectaciones

Las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. [Agencias]
AP

SANTIAGO.- Un sismo de magnitud 6,7 sacudió el lunes la región del Atacama, en el norte de Chile, sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento.

El temblor tuvo una profundidad de 119 kilómetros y se ubicó a unos 16 kilómetros de Calama, ciudad situada a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) indicó por su lado que el sismo de “mediana intensidad” pudo sentirse en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, todas en el norte, y que éste se produjo a las 17:53 hora local (21.53 GMT).

Las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, agregó.

Asimismo, señaló que está “evaluando afectación a personas y daños a infraestructuras”, pese a que inicialmente no fueron reportados víctimas ni perjuicios.

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