Prosiguen los esfuerzos para reunir a EU e Irán

Un hombre maneja su motocicleta con una foto en su parabrisas con la imagen del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, arriba, y su padre, el fallecido líder supremo Alí Jamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en el centro de Teherán, Irán, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un hombre maneja su motocicleta con una foto en su parabrisas con la imagen del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, arriba, y su padre, el fallecido líder supremo Alí Jamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en el centro de Teherán, Irán, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

ISLAMABAD (AP) — El pulso entre Estados Unidos e Irán se tensó el martes, cuando Estados Unidos declaró que había impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, Teherán amenazó con atacar objetivos en toda la región y Pakistán afirmó que se apresuraba a reunir a las partes para mantener más conversaciones.

Aunque el alto el fuego de la semana pasada parecía mantenerse, la pugna por el estrecho de Ormuz corría el riesgo de reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra en toda la región.

Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto —que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— no lograron un acuerdo el fin de semana pasado, aunque Pakistán ha propuesto albergar una segunda ronda en los próximos días.

Dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto con la prensa, señalaron que las primeras reuniones formaban parte de un proceso diplomático en curso, más que de un esfuerzo aislado.

Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para abordar negociaciones diplomáticas delicadas, indicaron el lunes que los contactos sobre una nueva ronda de diálogo seguían en marcha. Explicaron que, aunque no se habían decidido el lugar, el calendario ni la composición de las delegaciones, las conversaciones podrían celebrarse el jueves.

La guerra, que entra ya en su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que gran parte del transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.000 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

Reportan que un petrolero ha dado la vuelta

El bloqueo pretende presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra. Gran parte probablemente se ha transportado mediante los llamados tránsitos clandestinos, que eluden sanciones y supervisión, proporcionando un flujo de efectivo vital para mantener en funcionamiento al país.

Tanto la naturaleza del cerco como el grado en que los barcos cumplirán seguían sin estar claros durante su primer día completo en vigor el martes. Petroleros que se aproximaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que entrara en vigor, aunque uno dio la vuelta y transitó la vía navegable a primera hora del martes.

El petrolero Rich Starry había estado esperando frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List, que citó datos de la empresa de seguimiento de cargamentos energéticos Vortexa. No estaba claro de inmediato si el Rich Starry había atracado antes en Irán. Sin embargo, figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como vinculado al transporte marítimo iraní.

Lloyd’s List, citando datos de registro y seguimiento de buques, informó que es propiedad de una naviera china y que su destino final era China.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a preguntas sobre el buque después de que recorriera la vía navegable de 21 millas de ancho (casi 34 kilómetros). Un día antes, había dicho que el bloqueo se aplicaba a los buques que se dirigieran a puertos iraníes y que salieran de ellos.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales ha evitado la ruta.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial— ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio.

Trump afirmó el lunes que el control iraní del estrecho equivalía a chantaje y extorsión, mientras entraba en vigor el bloqueo de Estados Unidos. En una publicación en redes sociales escribió que la Marina iraní había sido “completamente aniquilada”, pero que aún contaba con “lanchas de ataque rápido”.

“Si cualquiera de estos barcos se acerca a nuestra BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, advirtió.

Irán amenazó con tomar represalias contra puertos del golfo Pérsico si era atacado.

“Si ustedes luchan, nosotros lucharemos”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un comunicado dirigido a Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán el viernes una conferencia para los países dispuestos a desplegar buques de guerra para escoltar petroleros y buques portacontenedores a través del estrecho de Ormuz. El despliegue ocurrirá “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”, informó el martes la oficina de Macron.

Conversaciones programadas entre Israel y Líbano

Mientras tanto, estaba previsto que las conversaciones directas entre Israel y Líbano comenzaran en Washington el martes, las primeras negociaciones de este tipo en décadas.

Israel ha seguido adelante con su campaña aérea y terrestre desde el alto el fuego de la semana pasada en Irán, insistiendo en que no se aplica a los combates en Líbano. Sin embargo, ha detenido los ataques en la capital del país desde el 8 de abril, tras un bombardeo mortal que alcanzó varias zonas comerciales y residenciales concurridas en el centro de Beirut. Esto desató una protesta internacional y amenazas de Irán de que pondría fin al alto el fuego.

Después de más de un año de ataques casi diarios en el sur de Líbano, Israel intensificó su ofensiva en los primeros días de la guerra, luego de que Hezbollah lanzara cohetes contra Israel. Los combates han trazado una estela de destrucción desde localidades agrícolas cerca de la frontera hasta Beirut, han matado a más de 2.000 personas y han desplazado a más de 1 millón, según las autoridades libanesas.

Se espera que las conversaciones sean preliminares y se centren en fijar parámetros más que en resolver cuestiones de fondo. Funcionarios libaneses han presionado por un alto el fuego, mientras que Israel ha planteado las negociaciones en torno al desarme de Hezbollah y a un posible acuerdo de paz, sin comprometerse públicamente a detener las hostilidades ni a retirar sus fuerzas.

Israel quiere que el gobierno de Líbano asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah, tal como se contemplaba en un alto el fuego de noviembre de 2024. Pero el grupo armado ha sobrevivido durante décadas a los esfuerzos por limitar su fuerza y afirmó el lunes que no acatará ningún acuerdo que pueda resultar de las conversaciones.