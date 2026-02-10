Amplía INMUJER agenda de actividades para el empoderamiento de las féminas

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de brindar espacios seguros, herramientas de desarrollo personal y oportunidades de crecimiento para las mujeres de Nuevo Laredo, el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) dio a conocer la agenda de actividades que se realizará durante el mes de febrero, la cual incluye talleres, pláticas presenciales y virtuales, así como acciones comunitarias gratuitas en distintos sectores de la ciudad.

El 17 de febrero a las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo el taller “Enamorándome de mí”, impartido por Alejandra Díaz, especialista con amplia experiencia en el trabajo con mujeres de la localidad.

Esta actividad tendrá lugar en Palabras de Mujer, espacio seguro del INMUJER ubicado en Orizaba 3829, entre Donato Guerra y César López de Lara.

De manera adicional, el Instituto promueve la plática virtual “Motivación y empoderamiento”, a cargo de la licenciada Gisela Farías, que se realizará el 10 de febrero a las 5:00 de la tarde, a través de la plataforma Zoom, con registro previo.

Otra actividad relevante será la plática “Conciencia emocional del sueño a la realidad”, programada para el 12 de febrero a las 5:00 de la tarde, también en el salón Palabra de Mujer. Para todas las actividades mencionadas, el cupo es limitado.

“Arrancamos el año con una cartelera muy completa, con talleres, conferencias y actividades que brindan herramientas importantes para el empoderamiento de las mujeres”, destacó Rodríguez Leija.

Para mayores informes e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 713-5281 y 719-2160, o mantenerse atentas a las redes oficiales del Instituto Municipal de la Mujer.