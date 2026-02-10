Impulsa Municipio Consejos Sociales de Participación (CSP)

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo pondrá en marcha los Consejos Sociales de Participación (CSP), un espacio de escucha y organización comunitaria donde las y los ciudadanos podrán identificar problemáticas de su entorno y desarrollar proyectos para atenderlas, con el respaldo y acompañamiento del gobierno municipal.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal explicó que estos consejos representan una evolución en la forma de gobernar, al promover una relación de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, en la que la ciudadanía no solo expresa necesidades, sino que participa activamente en la construcción de soluciones.

“Estos consejos no son para decirle al gobierno qué hacer, sino para que la propia comunidad identifique sus problemáticas, se organice y desarrolle proyectos que permitan mejorar su entorno, con el acompañamiento y respaldo del Gobierno Municipal”, señaló.

Detalló que los proyectos comunitarios que surjan de estos espacios podrán contar con el apoyo del gobierno, ya sea mediante respaldo técnico, material o financiero, así como a través del trabajo conjunto entre dependencias municipales y ciudadanía organizada.

Además del impulso a proyectos comunitarios, los Consejos Sociales de Participación (CSP) contribuirán al fortalecimiento del Plan de Obra Pública, al incorporar la visión y el diagnóstico directo de quienes viven y conocen las necesidades de cada colonia y sector.

La presidenta municipal subrayó que su administración ha mantenido una política de cercanía permanente con la ciudadanía y que estos consejos consolidan ese modelo de gobierno, al generar canales formales de escucha, diálogo y acción conjunta.

“Queremos una sociedad participativa, organizada y comprometida con su comunidad, y un gobierno que acompañe, respalde e impulse esas iniciativas”, puntualizó.

Los Consejos Sociales de Participación (CSP) funcionarán como espacios permanentes de diálogo y trabajo comunitario, orientados a generar soluciones desde lo local y a fortalecer el desarrollo social, urbano y comunitario del municipio.

El primer Consejo Social de Participación (CSP) se conformará este miércoles 11 de febrero en la colonia Nueva Era, dando inicio a una agenda de trabajo ciudadano que ampliará la participación social y fortalecerá la acción conjunta entre gobierno y comunidad en Nuevo Laredo.