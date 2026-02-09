Aplica Gestión Ambiental 20 multas por faltas ambientales a inicio de año

Principalmente por la generación de tiraderos clandestinos y el manejo inadecuado de residuos

La dependencia reiteró que el objetivo principal no es sancionar, sino concientizar a la ciudadanía y promover una cultura de corresponsabilidad ambiental. [Agencias]

La dependencia reiteró que el objetivo principal no es sancionar, sino concientizar a la ciudadanía y promover una cultura de corresponsabilidad ambiental. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Las acciones de vigilancia y aplicación del reglamento ambiental han permitido a la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal imponer 20 sanciones a ciudadanos y establecimientos por incumplir la normatividad en materia de cuidado del medio ambiente, principalmente por la generación de tiraderos clandestinos y el manejo inadecuado de residuos, informó Tania Taboada, directora de Gestión Ambiental.

La funcionaria detalló que las multas aplicadas corresponden a prácticas que afectan directamente al entorno urbano y la salud pública, como el abandono de basura en espacios no autorizados, la disposición incorrecta de residuos provenientes de actividades comerciales y la descarga inadecuada de desechos en trampas de aceite, así como faltas relacionadas con el uso y cuidado del agua.

Taboada subrayó que el objetivo de estas acciones no es recaudar mediante sanciones, sino generar conciencia y promover una cultura de responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

“Una ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”, puntualizó.

Las sanciones corresponden principalmente a tiraderos clandestinos, mal manejo de desechos, descarga inadecuada de residuos en trampas de aceite y faltas relacionadas con el cuidado del agua, rubros que representan un riesgo tanto para el entorno como para la salud pública.

La dependencia reiteró que el objetivo principal no es sancionar, sino concientizar a la ciudadanía y promover una cultura de corresponsabilidad ambiental.

El Gobierno Municipal cuenta con centros de transferencia totalmente gratuitos, donde la ciudadanía puede depositar residuos que no son recogidos por el servicio regular de recolección, con el fin de evitar la formación de tiraderos clandestinos.

Gestión Ambiental mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Servicios Públicos Primarios para detectar y atender estos puntos irregulares, reforzando labores de limpieza y supervisión en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, se hizo un llamado a la población a respetar la normatividad ambiental vigente y a utilizar los servicios disponibles, contribuyendo así a un Nuevo Laredo más limpio, ordenado y sustentable.