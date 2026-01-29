Llegan servicios de salud y trámites municipales a trabajadores de Baker Springfield

Nuevo Laredo, Tam.- Para facilitar el acceso a servicios de salud y trámites municipales a las y los trabajadores que, por sus jornadas laborales, no pueden acudir a oficinas gubernamentales, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo realizó la “Brigada en tu Empresa” en la empresa Baker Springfield.

Durante esta jornada, personal de distintas dependencias municipales ofreció atención directa a las y los empleados, facilitando el acceso a trámites administrativos, servicios de salud preventiva y orientación general sin necesidad de salir de su centro de trabajo.

Entre los servicios brindados destacaron vacunación, chequeos médicos, toma de signos vitales y orientación en temas de salud, con el propósito de fomentar la prevención y el bienestar integral de la clase trabajadora.

También se instalaron módulos para la realización de diversos trámites municipales, reduciendo tiempos y traslados para las y los colaboradores de la empresa.

La “Brigada en tu Empresa” forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer la atención ciudadana, priorizando a quienes diariamente contribuyen al desarrollo económico de la ciudad y requieren alternativas accesibles para cuidar su salud y cumplir con sus gestiones.

Con este programa, el Gobierno Municipal se mantiene cercano a la ciudadanía, llevando servicios directamente a los centros de trabajo y promoviendo una atención eficiente, humana y de calidad para las y los trabajadores de Nuevo Laredo.