DIF Tamaulipas equipa centros de atención a familias migrantes en el estado

Ciudad Victoria, Tam.- Como parte del compromiso de fortalecer una política social con enfoque humanista y de garantizar espacios dignos para la atención de familias migrantes, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó la entrega de equipamiento a centros y albergues que brindan atención y protección a niñas, niños, adolescentes y sus familias en distintos municipios del estado.

La directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, destacó que esta acción responde a la convicción institucional de colocar a las personas y grupos de atención prioritaria en el centro de las decisiones públicas, especialmente cuando se trata de quienes se encuentran en contexto de movilidad y requieren acompañamiento integral.

El equipamiento y los insumos entregados incluyen alimentos no perecederos, blancos, artículos de limpieza, medicamentos, equipo médico y de oficina, los cuales permitirán fortalecer la operación diaria de los espacios, mejorar las condiciones de estancia y garantizar una atención más sensible, ordenada y segura.

Con una inversión superior a 26 millones de pesos, estos apoyos fueron destinados a los Centros de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico; los Albergues para Atención de Migrantes de Altamira y Ciudad Madero; así como a la Casa de Primera Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes de Reynosa y el Centro Inclusivo de la Familia Migrante de Ciudad Victoria.

Durante la entrega, se reconoció la labor del personal que opera estos centros, cuyo trabajo diario representa un acompañamiento fundamental para quienes atraviesan procesos complejos de movilidad, particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes, cuya protección constituye una prioridad permanente.

El Sistema DIF Tamaulipas refrenda así su compromiso de seguir fortaleciendo una red de atención con enfoque de derechos humanos, inclusión y bienestar integral, consolidando espacios que representen cuidado, protección y esperanza para las familias migrantes que transitan o permanecen temporalmente en el estado.