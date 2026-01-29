El Dólar
Invita Municipio a aprovechar los últimos días de descuentos en predial

Entre los que destacan el 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza

El pago del impuesto predial se traduce en más y mejores servicios públicos, así como en acciones que impulsan el desarrollo de Nuevo Laredo. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de recordar a la ciudadanía los beneficios vigentes y facilitar el cumplimiento de esta contribución, el Gobierno Municipal hace un llamado a las y los contribuyentes para que aprovechen los últimos días de descuentos en el pago del impuesto predial y se pongan al corriente de manera oportuna.

Como parte de las acciones para simplificar trámites y ofrecer mayor comodidad, se mantiene disponible la opción de pago en línea, un mecanismo rápido, seguro y sencillo que puede realizarse las 24 horas del día a través del portal oficial https://nld.gob.mx/predial

Este sistema permite efectuar el pago desde cualquier lugar, sin necesidad de filas ni traslados, utilizando únicamente la clave catastral.

Durante este periodo, quienes realicen su pago pueden acceder a los descuentos vigentes correspondientes al mes de enero, entre los que destacan el 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza, el 15 por ciento de descuento por pago anticipado, así como la bonificación del 50 por ciento en el impuesto 2026 para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad, previo registro.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar trámites ágiles y accesibles mediante el uso de herramientas digitales, que permiten a la ciudadanía ahorrar tiempo y cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficiente.

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y cercanía a la ciudadanía, durante el mes de enero se habilitaron cajas de recaudación en el Centro Cívico de la ciudad, las cuales operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Adicionalmente, el Gobierno Municipal cuenta con múltiples cajas recaudadoras distribuidas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas:

  • Obras Públicas, Arteaga #3900, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • Palomar, Dirección de Ingresos (pasaportes), Maclovio Herrera y Ocampo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Bienestar Social, Maclovio Herrera y Juárez, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • COMAPA, Victoria #4610, Col. Hidalgo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Palacio Federal, González y Camargo, Sector Centro, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Paseo Reforma (Walmart), lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Colinas del Sur, Blvd. Colinas del Sur, Local #124-G, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Zoológico, martes a jueves de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; viernes y sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Acuario, martes a domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Clínica UNE, San Jacinto entre Santa Emiliano y San Eliseo, Col. Primero de Mayo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • Reservas Territoriales, Prometeo #502, Col. Reservas Territoriales, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • La Fe (Tránsito), Jaumave #6919, Col. La Fe, lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Tanque Perú, Perú #5907, Col. Matamoros, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Preparatoria José Vasconcelos, C. Lago de Chapala, Col. Francisco Villa, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • Preparatoria Elena Poniatowska, Calle Río de Colorado #6204, Fracc. San Andrés, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • Preparatoria Manuel Gómez Morín, Boulevard Progreso Núm. Ext. 420, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

El pago del impuesto predial se traduce en más y mejores servicios públicos, así como en acciones que impulsan el desarrollo de Nuevo Laredo. Por ello, se invita a la población a aprovechar estos últimos días de descuentos y realizar su pago en línea de forma práctica y segura.

