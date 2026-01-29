Acusa Ilhan Omar a Trump de incitar amenazas tras agresión pública

El sospechoso fue detenido, tenía antecedentes penales y la investigación del ataque ahora está a cargo del FBI

Un hombre es derribado tras rociar con una sustancia desconocida a Ilhan Omar, representante demócrata de Minnesota, en una asamblea pública el martes 27 de enero de 2026, en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)

MINNEAPOLIS, Minnesota.- La representante demócrata Ilhan Omar culpó al presidente estadounidense Donald Trump de las amenazas a su seguridad, un día después de que un hombre le roció líquido a ella en un evento en Minneapolis.

El individuo arrestado por el ataque del martes ha hecho publicaciones en línea en apoyo al presidente republicano.

“Cada vez que el presidente de los Estados Unidos elige usar una retórica de odio para hablar sobre mí y la comunidad que represento, las amenazas de muerte en mi contra se disparan”, denunció Omar en una conferencia de prensa. Al preguntársele si estaba nerviosa por aparecer en público, respondió: “El miedo y la intimidación no funcionan conmigo”.

El ataque ocurrió durante un momento político peligroso en Minneapolis, donde dos personas han sido baleadas de muerte por agentes federales durante la enérgica ofensiva de la Casa Blanca contra la inmigración.

Omar, refugiada de Somalia, ha sido desde hace tiempo blanco de la retórica de Trump contra los inmigrantes. Después de ser elegida hace siete años, Trump dijo que debería “regresarse” a su país. Recientemente la describió como “basura” y planteó que debería ser investigada. Durante un discurso en Iowa el martes, poco antes de que Omar fuera atacada, declaró que los inmigrantes deben estar orgullosos de Estados Unidos, “no como Ilhan Omar”.

“Es difícil no ver el vínculo entre lo que sucedió y los ataques que Trump ha hecho contra Omar personalmente, sin mencionar el asedio de él a su ciudad”, observó Jeremy Slevin, quien trabajó durante años como portavoz de Omar antes de convertirse en asesor sénior del senador Bernie Sanders.

La Casa Blanca se negó a comentar. Trump acusó sin fundamento a Omar de escenificar el ataque.

“Probablemente hizo que la rociaran, conociéndola”, dijo a ABC News.

El ataque a Omar fue un recordatorio del amenazante ambiente político del país, ante el cual algunos legisladores han decidido limitar sus eventos públicos o no aspirar a la reelección.

La representante demócrata Pramila Jayapal dijo que sabe cómo se sentía Omar porque un hombre armado se presentó en su casa de Seattle en 2022, amenazándola a ella y a su esposo.

“Esto tiene que parar. O sea, sólo estamos tratando de hacer nuestro trabajo, y podría ser acallado y denunciado por Trump y los líderes electos que se niegan a aceptarlo, pero siguen (aceptándolo), y esta es la consecuencia”, dijo Jayapal a The Associated Press.

El sospechoso ha respaldado a Trump

El hombre acusado de rociar la sustancia sobre Omar tiene antecedentes penales y ha hecho publicaciones en línea en apoyo al presidente republicano.

Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue declarado culpable del delito grave de robo de automóviles en 1989, ha sido arrestado varias veces por conducir en estado de ebriedad, y tiene numerosas infracciones de tráfico, según muestran los registros judiciales de Minnesota. También hay indicios de que ha tenido problemas financieros significativos, incluidas dos declaraciones de quiebra.

La policía dice que Kazmierczak usó una jeringa para rociar un líquido a Omar durante el evento del martes, después de que ella pidió que se elimine el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) y que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sea despedida o se le siga un juicio político tras las muertes de Renee Good, una mujer local, y el enfermero Alex Pretti en Minneapolis. De inmediato, elementos de seguridad derribaron a Kazmierczak y lo arrestaron.

Las fotos de la jeringa, que cayó cuando él fue derribado, mostraban lo que parecía ser un líquido de color marrón claro en su interior. Las autoridades no han dicho públicamente qué líquido era.

Hasta el miércoles por la tarde Kazmierczak no había sido acusado formalmente ni se había programado una comparecencia inicial en la corte. Daniel Borgertpoepping, portavoz de la fiscalía del condado Hennepin, indicó que aún no habían recibido los resultados de la investigación policial. El Departamento de Policía de Minneapolis señaló en un comunicado que ahora el FBI encabeza la investigación.

Se ignora si Kazmierczak tiene un abogado que comente sobre su situación judicial. El defensor público en jefe del condado, Michael Berger, dijo que el caso no ha sido asignado a su oficina.

En publicaciones en redes sociales, Kazmierczak criticó al expresidente Joe Biden y se refirió a los demócratas como “enojados y mentirosos”. Trump “quiere que Estados Unidos sea más fuerte y próspero”, escribió. “Hacer que otros países dejen de robarnos”.

En otra publicación, Kazmierczak preguntó: “¿Cuándo indemnizarán los descendientes de esclavos a las familias de los soldados de la Unión por liberarlos/morir por ellos, y no enviarlos de regreso a África?”.

Un blanco de Trump desde el principio

La seguridad de Omar ha sido un problema durante años. Después de la primera ronda de ataques en redes sociales por parte de Trump durante el primer año de ella en el Congreso, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le pidió a la policía del Capitolio que realizara una revisión de seguridad. Omar dijo que seis agentes proporcionaron protección las 24 horas para ella y su familia.

Durante una conferencia de prensa en 2021, Omar reprodujo un audio de una amenaza de muerte que recibió por teléfono. En la grabación, el interlocutor expresó insultos racistas y antimusulmanes. En ese momento, la congresista les pidió a sus colegas republicanos que se opusieran al “odio antimusulmán” en sus filas.

Al año siguiente, un juez federal sentenció a un hombre a tres años de libertad condicional por cargos de crimen de odio después de enviarle un correo electrónico a Omar en el que la amenazaba con matarla.

En los últimos meses, Trump intensificó sus críticas a Omar al centrar su atención en el área de Minneapolis-St. Paul, que alberga a unas 84.000 personas de ascendencia somalí, casi un tercio de las personas de ese origen que viven en Estados Unidos. Y ha vinculado la ofensiva contra la inmigración en las Ciudades Gemelas a una serie de casos de fraude relacionados con programas gubernamentales en los que la mayoría de los acusados tienen raíces en ese país del este de África.

“No estaría donde estoy hoy, teniendo que pagar por seguridad, teniendo que pensar en que el gobierno me proporcione seguridad, si Donald Trump no estuviera en el cargo y si no estuviera tan obsesionado conmigo”, manifestó Omar el miércoles.

Legisladores enfrentan crecientes amenazas

Omar fue atacada días después de que un hombre fue arrestado en Utah por presuntamente golpear en la cara al representante demócrata Maxwell Frost durante una fiesta privada en el Festival de Cine de Sundance.

Christian Joel Young, de 28 años, declaró: “vamos a deportarte a ti y a los de tu clase” antes de golpear al congresista, según un afidávit de causa probable. El martes fue acusado en un tribunal estatal de dos cargos de delito menor de agresión y robo con allanamiento de morada por entrar ilegalmente al bar.

Un juez le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza. El abogado de Young se negó a comentar.

Las amenazas contra los legisladores han aumentado en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2021 tras el ataque del 6 de enero al Capitolio, antes de disminuir ligeramente, pero después volvieron a incrementarse, según las cifras más recientes de la Policía del Capitolio.

“Casi todos nosotros recibimos amenazas con mucha regularidad” , dijo el representante demócrata Greg Casar, quien preside la Bancada Progresista del Congreso. Omar ha encabezado dicha bancada en semanas recientes, ya que Casar ha estado de licencia por paternidad. El congresista dijo que Omar era “dura como el acero”, y señaló que Trump debería moderar su retórica sobre ella.

“Lo que estos actores violentos quieren es que nos callemos, y simplemente no podemos ceder a eso”, expresó Casar.