IMVISU mantendrá y fortalecerá programas de mejoramiento de vivienda en 2026

El IMVISU cuenta con convenios con tiendas de materiales de construcción, lo que permite trasladar los descuentos directamente a los ciudadanos, además de apoyarlos con la gestión de permisos cuando sea necesario. [Agencias]

El IMVISU cuenta con convenios con tiendas de materiales de construcción, lo que permite trasladar los descuentos directamente a los ciudadanos, además de apoyarlos con la gestión de permisos cuando sea necesario. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) confirmó que durante el año 2026 se mantendrán y fortalecerán los principales programas sociales enfocados al mejoramiento de vivienda y al desarrollo urbano de la ciudad, luego de que ya fuera autorizado el presupuesto correspondiente.

El director del IMVISU, Carlos Montiel Saeb, informó que dentro del Programa Operativo Anual 2026 se contemplan tres acciones prioritarias: Pinta tu Fachada, Bloquera Comunitaria y Tanda de Materiales, los cuales continuarán beneficiando a familias de distintos sectores de Nuevo Laredo.

“Ya nos autorizaron el presupuesto para estos tres programas. En Pinta tu Fachada seguimos trabajando en el embellecimiento exterior de las viviendas, porque la instrucción de nuestra presidenta municipal es impulsar el mejoramiento urbano y elevar la imagen de la ciudad”, señaló Montiel Saeb.

Explicó que el procedimiento para Pinta tu Fachada inicia cuando las familias interesadas solicitan el apoyo; posteriormente personal del IMVISU acude a medir la vivienda, se elabora un presupuesto y se establecen pagos accesibles en abonos.

Una vez cubierto el proceso, las cuadrillas de la Fundación Corazón Urbano, con la que se tiene contrato, realizan los trabajos. Para este año se autorizaron tres nuevos contratos que permitirán ampliar la cobertura del programa.

En cuanto a la Bloquera Comunitaria, el director destacó que está dirigida a personas de escasos recursos que desean realizar ampliaciones, construir bardas o mejorar sus viviendas. A través de este programa, los beneficiarios pueden adquirir block con descuentos de entre el 30 y 35 por ciento, previa realización de un estudio socioeconómico.

“Además del material más económico, ofrecemos asesoría técnica. Si la familia necesita un permiso de construcción, nosotros los apoyamos para tramitarlo y evitar problemas cuando acudan los inspectores de Obras Públicas”, explicó. Agregó que arquitectos del instituto brindarán orientación para una correcta planeación de las obras.

Finalmente, Montiel Saeb detalló que la Tanda de Materiales funciona como un esquema de ahorro, pensado para quienes desean colocar piso, remodelar un baño u otras mejoras.

El IMVISU cuenta con convenios con tiendas de materiales de construcción, lo que permite trasladar los descuentos directamente a los ciudadanos, además de apoyarlos con la gestión de permisos cuando sea necesario.