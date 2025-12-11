Llega Rosa de Plata a Nuevo Laredo, desde Canadá

Tiene como destino final la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México

Cada año, en estas fechas, la Rosa de Plata recorre distintas ciudades y provoca este encuentro de fe y hermandad entre los pueblos y las razas. [Diócesis/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- La Diócesis de Nuevo Laredo participó en la ceremonia especial realizada esta mañana en las inmediaciones del Puente Internacional I, para recibir la Rosa de Plata proveniente de Canadá.

“Nos alegramos por este acontecimiento tan importante, desde que Santa María de Guadalupe llegó a México, lo hizo para unir naciones y culturas y lo sigue haciendo en este marco de preparación a los 500 años de su aparición”, señaló el Vicario General de la Diócesis de Nuevo Laredo, Padre Jesús Tijerina, en representación del Administrador Apostólico, Monseñor Rogelio Cabrera López.

Por su parte James Tamayo, Obispo de la Diócesis de Laredo, expresó la alegría de representar a un país que recibe y a la vez entrega esta rosa como símbolo de hermandad entre ambas naciones.

“Nos reconocemos como hermanos e hijos de Dios y no solo entregamos esta Rosa sino también nuestros corazones y nuestra amistad”, externó.

