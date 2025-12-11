El Dólar
Pone en marcha Carmen Lilia Canturosas operativo especial para proteger a las familias y paisanos en temporada navideña

Un despliegue coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales

El operativo “Navidad Segura” estará activo durante toda la temporada navideña. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo dio este viernes el banderazo oficial al operativo “Navidad Segura 2025”, un despliegue coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales destinado a garantizar que las familias disfruten una temporada decembrina en paz, con vigilancia constante y atención oportuna en toda la ciudad.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada de autoridades de seguridad, Protección Civil y representantes federales, destacó que este operativo representa una estrategia integral que busca mantener un saldo blanco al cierre del año y fortalecer la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad.

“Este gobierno trabaja con absoluta responsabilidad para que cada familia viva unas fiestas en paz. La seguridad es una prioridad, y la coordinación de todas las corporaciones demuestra que cuando ponemos por delante el bienestar de la ciudadanía, Nuevo Laredo avanza con fuerza y unidad”, afirmó Canturosas Villarreal.

El operativo “Navidad Segura” estará activo durante toda la temporada navideña, con el propósito de que las celebraciones decembrinas transcurran en total tranquilidad y que el año 2026 llegue en un ambiente de orden, alegría y protección para todos.

“Este esfuerzo se fortalece inmensamente gracias a la coordinación con los otros órdenes de gobierno. Agradezco el respaldo total de nuestra Presidenta de México, la Doctora

Claudia Sheinbaum Pardo, y de nuestro Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya. Esta unión de fuerzas nos permite brindar un blindaje integral para la paz y el bienestar de todos. Sin embargo, la seguridad es una tarea que construimos entre todos. El gobierno pone la estrategia, pero necesitamos su prudencia y responsabilidad”, agregó.

Como parte de las acciones implementadas, Sedena y Guardia Nacional contarán con puntos de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad; la Guardia Estatal participará con 32 unidades operativas que realizarán recorridos constantes en parques industriales, maquiladoras, plazas comerciales, supermercados, bancos y colonias de la ciudad. Además, acompañarán las caravanas del Programa Paisano, instalarán Módulos de Orientación y Apoyo Ciudadano en el CITEV y fortalecerán la cercanía con la comunidad mediante servicios de grúa y apoyo ciudadano.

La Dirección de Tránsito y Vialidad, tendrá operaciones a 87 agentes viales que estarán apoyando y vigilando en puntos claves, mientras que Protección Civil y Bomberos contará con ocho unidades asignadas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y los paisanos que llegan en esta temporada.

En materia preventiva, se llevarán a cabo Operativos Anti-alcohol los jueves, viernes y sábados, también habrá vigilancia de la Guardia de Género, en coordinación con el DIF Municipal, para prevenir la explotación de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El operativo contempla además la participación activa en el Programa Paisano del 28 de noviembre al 8 de enero, además el Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno del estado, implementará la Ruta Segura y Punto Seguro del 15 al 18 de diciembre, que consiste en ofrecer acompañamiento a los paisanos hasta el Centro Cultural, donde podrán descansar, recibir orientación, dejar su vehículo bajo resguardo y acceder a transporte hacia hoteles o atractivos locales como el Museo Reyes Meza, el Zoológico Regional y otros sitios representativos de la ciudad.

Para fortalecer la capacidad de respuesta, Protección Civil dispondrá de 8 unidades estratégicamente ubicadas, además de un módulo fijo instalado en el Puente Internacional II

Debido a las bajas temperaturas de la temporada, se activará el Programa Carrusel para personas en situación de calle, y se abrirán albergues temporales para resguardar a familias vulnerables. Además, se brindará acompañamiento y apoyo logístico a las peregrinaciones programadas durante diciembre.

De igual forma, el Gobierno Municipal iniciará con una campaña en medios de comunicación, para prevenir accidentes viales y accidentes en el hogar, evitar el uso de pirotecnia también se darán a conocer tips de seguridad para cuidar el aguinaldo.

Con este operativo integral, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana y efectiva para que todas y todos los neolaredenses disfruten una Navidad segura, ordenada y en paz.

