Provoca múltiple choque al incorporarse sin precaución frente al aeropuerto

El responsable no respetó el alto en el retorno y causó daños en tres vehículos sin dejar lesionados

Debido a los daños ocasionados, las tres unidades fueron trasladadas al corralón para los trámites correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular ocurrido sobre la Carretera Aeropuerto, justo frente a las instalaciones aeroportuarias, dejó como saldo daños materiales en tres unidades y un conductor señalado como responsable, sin que se registraran personas lesionadas.

El percance involucró a un Chevrolet Beat modelo 2019, conducido por Santiago, de 50 años; un Nissan Sentra modelo 2005, manejado por Elizandro, de 51; y un Nissan Versa modelo 2015, propiedad de Óscar, de 29 años.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el Chevrolet Beat circulaba de oriente a poniente cuando su conductor realizó un alto en el retorno del Aeropuerto. Sin embargo, según declaró Santiago, “hice alto, no miré que venían carros y aceleré; al acelerar le pegué al Sentra”.

Al incorporarse sin precaución, el Beat impactó de frente el costado del Nissan Sentra, que transitaba en sentido contrario. Tras el golpe, el Sentra fue proyectado hacia un costado, donde terminó chocando contra el Nissan Versa.

Las autoridades establecieron la responsabilidad de Santiago por no respetar la señal de alto y conducir de manera negligente al incorporarse a la vía. Debido a los daños ocasionados, las tres unidades fueron trasladadas al corralón para los trámites correspondientes.

Personal de Tránsito exhortó a los automovilistas a extremar precauciones en esta zona, una de las más transitadas por quienes se dirigen al Aeropuerto o retornan hacia la ciudad.

