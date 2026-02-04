El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.20
Llega nuevo frente frío a los Dos Laredos

Pero el fin de semana subirá el termómetro

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Un nuevo frente frío llegará a los Dos Laredos, a partir de este miércoles.

Este día se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados, mientras persistirán las noches frías, ya que en la mínima se tendrán 7 grados centígrados.

 

El día jueves sigue la temperatura máxima de 21 grados centígrados, y una mínima de 6 grados centígrados.

 

Ya el fin de semana que inicia el viernes, se espera un aumento considerable de la temperatura, alcanzando en la máxima los 24 grados centígrados, y una mínima de 6 grados en la misma escala.

 

De igual manera ya para el sábado y domingo, aumentará aún más la temperatura alcanzando en ambos días los 28 grados centígrados como máxima y en la mínima 11 y 14 grados, respectivamente.

Suben precios de frutas y verduras en el ‘martes de mercado’
Arrancan Inscripciones Definitivas en educación básica

