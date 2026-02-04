Arrancan Inscripciones Definitivas en educación básica

Nuevo Laredo, Tam.- La Primaria Miguel F. Martínez matutina inició el periodo de Inscripciones Definitivas para el próximo ciclo escolar 2026-2027, por lo que autoridades del plantel exhortan a madres y padres de familia a realizar el trámite en tiempo y forma, ya que aún cuentan con espacios suficientes.

“Se les llaman Inscripciones Definitivas porque nos permiten organizarnos mejor, asegurar la plantilla docente y algo tan importante como garantizar los libros de texto para cada alumno”, comentó la directora de la institución, Norma Leticia Rivera Martínez.

Indicó que este proceso es clave para la adecuada organización escolar, ya que permite prever la plantilla docente y asegurar materiales esenciales como los libros de texto gratuitos.

Además explicó que el llamado está dirigido principalmente a quienes tengan hijos que cumplan seis años durante el año 2026, requisito indispensable para ingresar a primer grado.

Así mismo señaló que la escuela mantiene las puertas abiertas a menores en condición de migración o que no hayan cursado el preescolar, reiterando que la prioridad es garantizar el derecho a la educación, independientemente de las circunstancias de cada familia.

La directora destacó que el trámite es ágil y requiere únicamente la ficha de inscripción firmada por el padre, madre o tutor, además de copias del acta de nacimiento del alumno, CURP, identificación oficial del padre o tutor y comprobante de domicilio.

El periodo para realizar el mencionado trámite es de 15 días, por lo que pidió no dejar pasar el tiempo, especialmente al tratarse de una semana laboral corta.

Actualmente el plantel, que cuenta con un grupo por grado y capacidad para 35 alumnos, tiene espacios disponibles. Por lo que reiteró la invitación a quienes necesiten un lugar, incluso en otros grados, a acercarse y recibir orientación.

“No hay elemento que limite el ingreso de un niño a la escuela, en la condición que estén, nuestra función es atenderlos, porque la educación es un derecho prioritario”, concluyó.