Falleció Mickey Lolich, héroe de la Serie Mundial de 1968 con los Tigres

ARCHIVO - Mickey Lolich, lanzador de los Tigres de Detroit, posa para una foto en marzo de 1968. (AP Foto)

ARCHIVO - Mickey Lolich, lanzador de los Tigres de Detroit, posa para una foto en marzo de 1968. (AP Foto)

DETROIT (AP) — Mickey Lolich, quien se apuntó tres victorias de juego completo para los Tigres de Detroit en la Serie Mundial de 1968, el último lanzador de las Grandes Ligas en lograr esta increíble hazaña, murió el miércoles. Tenía 85 años.

Los Tigres dijeron que la esposa de Lolich les informó que falleció tras una breve estancia en cuidados paliativos. No se proporcionó una causa exacta de la muerte.

Denny McLain fue la estrella del cuerpo de lanzadores de Detroit en 1968, ganando 31 juegos de la temporada regular. Pero Lolich fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, con una efectividad de 1.67 y una victoria en el séptimo juego como visitante sobre Bob Gibson y los Cardenales de San Luis.

Bill Freehan se quitó la máscara de receptor y atrapó un elevado de foul de Tim McCarver para el último out. Lolich saltó a los brazos de Freehan, una imagen icónica de la temporada de campeonato de Detroit.

“Siempre era alguien más, pero finalmente llegó mi día”, dijo Lolich afirmó al diario Detroit Free Press en 2018.

Es el número 23 en la lista histórica de ponches con 2.832, por delante de muchos otros que, a diferencia de Lolich, están en el Salón de la Fama, y quinto entre todos los zurdos, según baseball-reference.com.

Lolich fue un héroe inesperado en 1968. Durante una reunión del equipo de la Serie Mundial, recordó cómo el manager Mayo Smith lo envió al bullpen durante gran parte de agosto. Regresó a la rotación de abridores de los Tigres y tuvo un récord de 6-1 en las semanas finales.

“Estaba teniendo algunos problemas, pero había sido un lanzador abridor desde 1964”, dijo Lolich, quien estaba molesto por el movimiento al bullpen. “Recuerdo haberle dicho: ‘Si ganamos esto este año, será por mí’. Pero solo estaba hablando de la temporada. No estaba hablando de la Serie Mundial”.

“Me vengué en la Serie Mundial”, expresó.

Lolich lanzó el séptimo partido después de solo dos días de descanso. Pensó que recibiría un Corvette de General Motors por ser el MVP de la Serie, pero tuvo que conformarse con un Dodge Charger GT porque Chrysler era el patrocinador en 1968.

“Nada en contra de los Chargers, nada en absoluto”, dijo Lolich en su libro, “Joy in Tigertown”. “Es solo que ya tenía dos de ellos”.

Desde Lolich, solo Randy Johnson de Arizona en 2001 ha ganado tres juegos en una Serie Mundial, aunque Johnson lanzó alrededor de 10 innings menos y fue relevista, no abridor, en el séptimo duelo.

Lolich tuvo un récord de 220-192, incluyendo la postemporada, a lo largo de una carrera de 16 años, todos menos tres con Detroit. Dejó el béisbol después de lanzar para los Mets de Nueva York en 1976, pero regresó con San Diego en 1978-79.

El zurdo tuvo un récord de 25-14 en 1971, ponchando a 308 bateadores en 376 entradas y terminando segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana. Siguió con un récord de 22-14 y 250 ponches en 1972.

Después de su carrera en el béisbol, Lolich, oriundo de Portland, Oregón, estuvo en el negocio de las donas o rosquillas en los suburbios de Detroit, haciéndolas y vendiéndolas durante 18 años.

“Dudo que algún otro jugador de béisbol haya hecho esa transición, del diamante a las donas. Pero yo lo hice”, escribió en su libro.