El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.20
Suben precios de frutas y verduras en el ‘martes de mercado’

Pocos productos mantuvieron costos de la semana pasada

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’ para esta semana, el precio de la naranja se mantiene a 26 pesos el kilogramo, fruta sin duda procurada por mucha ciudadanía.

 

El chile poblano, esta semana sube su costo de 55 a 57 pesos el kilogramo; la tapa de huevo, de 30 piezas, se sigue vendiendo desde los 78 hasta los 110 pesos, según marca de preferencia.

 

En cuanto al limón, sube de 42 a 46 pesos el kilo, mientras que el chile serrano mantiene su precio a 27 pesos el kilo, el chile jalapeño de igual manera se mantiene a 30 pesos el kilo.

 

Respecto al tomate, sube su valor de 14 a 20 pesos por kilo, la papa morena pasó de 10 a 11 pesos por kilo, mientras que la papa blanca de igual manera se incrementó de 40 a 43 pesos el kilo.

 

Otros productos, como la cebolla, subió de 25 a 26 pesos el kilo, mientras que el aguacate sigue a 50 pesos el kilo.

 

La papaya sube de 49 a 50 pesos por kilo y la piña pasó de 20 a 23 pesos el kilo.

 

