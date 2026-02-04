Jorge Luis Miranda Niño asesora a sector gasolinero sobre formalización jurídica

NUEVO LAREDO, TAMPS. – En una reunión organizada por el Ing. Arturo Zirate, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., se reunió con un grupo de empresarios gasolineros para resolver dudas sobre la constitución legal de asociaciones, así como de sus beneficios.

Durante el encuentro, los empresarios manifestaron su interés en unirse bajo una figura jurídica que les permita fortalecer su representación y operación en la región.

El Lic. Miranda Niño explicó que transformarse en una Asociación Civil es fundamental en los tiempos actuales para contar con estatutos propios y una personalidad jurídica válida ante instancias competentes.

Subrayó que, lejos de ser un proceso complejo, la formalización aporta beneficios clave como certeza legal, incentivos fiscales y una presencia mucho más sólida ante la sociedad y los tres niveles de gobierno.

El objetivo de la Barra de Abogados es brindar acompañamiento técnico y orientación directa para que este sector logre agruparse de la manera más rápida y eficiente posible.

“Nuestra presencia aquí es para asesorarlos sobre el camino correcto a seguir, despejar sus dudas y asegurar que esta colaboración sea de beneficio para todos”, señaló el presidente de la Barra, resaltando que el diálogo es el primer paso para una gestión productiva.

Finalmente, el Lic. Miranda agradeció la iniciativa del Ing. Zirate por abrir este espacio de diálogo profesional. Reiteró que “agrupados valen más e importan más”, reafirmando que la Barra de Abogados se mantiene a disposición de los gasolineros y cualquier grupo ciudadano que busque organizarse para contribuir al desarrollo económico y social de Nuevo Laredo.