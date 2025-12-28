El Dólar
Llama Dirección de Ingresos a adultos mayores y personas con discapacidad a actualizarse para acceder a descuentos

Se ofrecen rebajas del 50% en el pago del Predial

Este beneficio está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de que los sectores más vulnerables de la población puedan aprovechar los beneficios fiscales establecidos para el próximo año, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Ingresos, hizo un llamado a las personas adultas mayores y a quienes viven con alguna discapacidad a actualizar su información personal antes del inicio de 2026.

El director de Ingresos, Martín Reynaldo Garza, explicó que esta acción permitirá a los contribuyentes aplicar el descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial, beneficio contemplado en el Código Municipal y en la Ley de Ingresos, el cual podrá hacerse efectivo durante el mes de enero sobre la casa habitación.

“Es muy importante que los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes se acerquen a actualizar su información, para que puedan hacerse acreedores al descuento del 50 por ciento que marca la ley; de esta manera, durante el mes de enero podrán aplicar este beneficio directamente en su casa habitación”, señaló el funcionario.

La Dirección de Ingresos reiteró que este beneficio está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, por lo que mantener los datos actualizados facilitará el trámite y evitará contratiempos al momento de realizar el pago.

El Gobierno Municipal y la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas respaldan la economía familiar, especialmente de quienes más lo necesitan.

