La magia te espera en el Viveros Mágico

Nuevo Laredo, Tam.- Como una opción de convivencia, alegría y recreación para todas las edades, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a vivir la experiencia de Viveros Mágico, un espacio creado para compartir momentos especiales en familia.

El Viveros Mágico cuenta con iluminación temática, figuras decorativas, recorridos escénicos, áreas para fotografías y espacios recreativos, ofreciendo un ambiente lleno de color y magia para niñas, niños, jóvenes y adultos.

El recorrido puede disfrutarse de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, la invitación a asistir y disfrutar de este espacio seguro y familiar.

Además de ofrecer un entorno visualmente atractivo, Viveros Mágico fomenta la convivencia comunitaria, impulsa el sano esparcimiento y fortalece los lazos familiares, consolidándose como uno de los espacios más visitados por las familias neolaredenses y foráneos durante esta temporada.