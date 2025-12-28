Trump recibe a Zelenskyy para conversaciones; afirma que se busca la paz

Encuentro en Mar-a-Lago aborda concesiones territoriales, garantías de seguridad y avances en un plan para frenar la guerra

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente Donald Trump aseguró el domingo que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente ruso Vladímir Putin realmente quieren la paz, mientras daba la bienvenida al “valiente” líder ucraniano para conversaciones en su resort de Florida.

“Los dos líderes quieren que esto termine”, dijo Trump al inicio de la reunión en Mar-a-Lago. Antes de que llegara Zelenskyy, Trump habló con Putin por teléfono durante más de una hora y planeaba hablar con él nuevamente poco después.

Al recibir a Zelenskyy en Mar-a-Lago, Trump dijo de él: “Este caballero ha trabajado muy duro, y es muy valiente, y su gente es muy valiente”.

Por su parte, Zelenskyy dijo que discutiría cuestiones de concesiones territoriales con Trump, que hasta ahora han sido una línea roja para su país. Agregó que sus negociadores y los de Trump “han discutido cómo avanzar paso a paso y acercar la paz” y continuarían haciéndolo en la reunión.

Rusia intensificó sus ataques contra la capital de Ucrania en los días previos a la reunión.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que la llamada fue iniciada por la parte estadounidense, duró más de una hora y fue “amistosa, benevolente y profesional”. Ushakov indicó que Trump y Putin acordaron hablar nuevamente después de la reunión de Trump con Zelenskyy.

Los dos se reúnen en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, Florida, donde el presidente de Estados Unidos pasa las vacaciones. Zelenskyy, quien llegó a Miami por la mañana, indicó que ambos planean hablar sobre acuerdos de seguridad y económicos en su reunión de primeras horas de la tarde. Dijo que él planteará “cuestiones territoriales”, ya que Moscú y Kiev siguen en total desacuerdo sobre el destino de la región del Donbás, en el este de Ucrania.

Durante la noche, tres bombas aéreas guiadas lanzadas por Rusia impactaron en casas privadas en la ciudad oriental de Sloviansk, y tres personas resultaron heridas, informó por Telegram el jefe de la administración militar local, Vadym Lakh.

El ataque se produjo un día después de que Rusia atacó la capital de Ucrania con misiles balísticos y drones el sábado, matando al menos a una persona e hiriendo a 27, dijeron las autoridades ucranianas. Las explosiones resonaron en Kiev cuando el ataque comenzó en la madrugada y continuó durante horas.

Antes de su reunión con Trump, Zelenskyy dijo el domingo que habló por teléfono con el primer ministro británico Keir Starmer, informándole “sobre la situación en el frente y sobre las consecuencias de los ataques rusos”. Publicó en X: “¡Gracias Keir por la constante coordinación!”. La oficina de Zelenskyy dijo que hablará por teléfono con aliados después de la reunión con Trump.

Trump escribió en Truth Social que él y Zelenskyy se reunirán en el comedor principal de Mar-a-Lago y se permitirá la entrada a los medios de comunicación.

En una reunión el sábado con el primer ministro canadiense Mark Carney en Halifax, Nueva Escocia, Zelenskyy dijo que la clave para la paz es “presión sobre Rusia y un apoyo suficiente y fuerte para Ucrania”. Con ese fin, Carney anunció más asistencia económica de su gobierno para ayudar a los ucranianos a reconstruirse.

Carney denunció la “barbarie” de los ataques más recientes de Moscú a Kiev, y dio crédito a Zelenskyy y a Trump por crear las condiciones para una “paz justa y duradera” en un momento crucial.

“Ucrania está dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener esta guerra”, publicó Zelenskyy el sábado. “Necesitamos ser fuertes en la mesa de negociaciones”.

En respuesta a los ataques, escribió: “Queremos la paz, y Rusia demuestra un deseo de continuar la guerra. Si todo el mundo —Europa y Estados Unidos— está de nuestro lado, juntos detendremos” al presidente Putin.

La reunión cara a cara entre Trump y Zelenskyy también pone de relieve el aparente progreso realizado por los principales negociadores de Trump en las últimas semanas, ya que las partes intercambiaron borradores de planes de paz y continuaron dando forma a una propuesta para poner fin a los combates. Zelenskyy dijo a los periodistas el viernes que la propuesta de borrador de 20 puntos que los negociadores han discutido está “lista en aproximadamente un 90%”, reflejando una cifra y el optimismo que los funcionarios estadounidenses transmitieron cuando los principales negociadores de Trump se reunieron con Zelenskyy en Berlín hace unas semanas.

Durante las recientes conversaciones, Estados Unidos acordó ofrecer ciertas garantías de seguridad a Ucrania similares a las ofrecidas a otros miembros de la OTAN. La propuesta surgió cuando Zelenskyy dijo que estaba preparado para abandonar la candidatura de su país para sumarse a la alianza de seguridad si Ucrania recibía una protección similar a la que otorga la OTAN, la cual estaría diseñada para salvaguardarla de futuros ataques rusos.

Semanas “intensivas” por delante

Zelenskyy también habló el día de Navidad con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Trump. El gobernante ucraniano declaró en una publicación en X que conversaron sobre “ciertos detalles sustanciales del trabajo en curso”, y en una publicación posterior advirtió que “todavía hay trabajo por hacer en temas delicados” y que “las próximas semanas también podrían ser intensivas”.

El presidente de Estados Unidos ha estado trabajando para poner fin a la guerra en Ucrania durante gran parte de su primer año de regreso en el cargo, mostrándose irritado tanto con Zelenskyy como con Putin, y a la vez reconociendo públicamente la dificultad de poner fin al conflicto. Lejos quedaron los días en que, cuando era candidato presidencial en 2024, se jactaba de que podría resolver los combates en un día.

Después de recibir a Zelenskyy en la Casa Blanca en octubre, Trump exigió que Rusia y Ucrania dejaran de pelear y “se detuvieran en la línea de batalla”, implicando que Moscú debería poder conservar el territorio ucraniano que ha capturado.

Zelenskyy también señaló la semana pasada que estaría dispuesto a retirar soldados del corazón industrial del este de Ucrania como parte de un plan para poner fin a la guerra, si Moscú también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada, monitoreada por fuerzas internacionales.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el viernes que el gobierno ruso ya había estado en contacto con Estados Unidos.

“Se acordó continuar el diálogo”, expresó.

Putin quiere conservar las ganancias rusas, y más

Putin ha dicho públicamente que quiere que todas las áreas en cuatro regiones clave que han sido capturadas por sus fuerzas, así como la península de Crimea —anexada ilegalmente en 2014—, sean reconocidas como territorio ruso. También ha insistido en que las fuerzas ucranianas se retiren de algunas áreas en el este de Ucrania que las fuerzas de Moscú no han capturado. Kiev ha rechazado públicamente todas esas exigencias.

El Kremlin también quiere que Ucrania abandone su candidatura para sumarse a la OTAN. Advirtió que no aceptaría el despliegue de soldados de miembros de la alianza militar y, de ocurrir, los consideraría un “blanco legítimo”.

Putin también ha dicho que Ucrania debe limitar el tamaño de su ejército y dar estatus oficial al idioma ruso, exigencias que ha efectuado desde que el conflicto comenzó.

El asesor de Putin en asuntos exteriores, Yuri Ushakov, declaró este mes al diario de negocios Kommersant que la policía rusa y la guardia nacional permanecerían en partes de Donetsk —una de las dos áreas principales, junto con Luhansk, que conforman la región del Donbás— incluso si se convierten en una zona desmilitarizada bajo un posible plan de paz.

Ushakov advirtió que tratar de llegar a un acuerdo podría llevar mucho tiempo. Dijo que las propuestas de Estados Unidos que tomaban en cuenta las exigencias rusas habían sido “empeoradas” por las alteraciones propuestas por Ucrania y sus aliados europeos.

Trump ha sido algo receptivo a las exigencias de Putin, argumentando que se puede persuadir al presidente ruso para que ponga fin a la guerra si Kiev acepta ceder territorio ucraniano en la región del Donbás y si las potencias occidentales ofrecen incentivos económicos para reintegrar a Rusia a la economía global.