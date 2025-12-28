El Dólar
Se aproxima lluvia y frío a los Dos Laredos

A partir de este lunes en las primeras horas

Se prevé lluvia y frío en ambos Laredos desde las primeras horas de este lunes. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- A partir de este lunes, en las primeras horas, se prevé lluvia y frío en ambos Laredos. Así lo advierten los sistemas meteorológicos, que pronostican hasta 80% de lluvia entre la 1:00 y 3:00 de la madrugada y, de 3:00 a 9:00 de la mañana, las precipitaciones pluviales rondarán entre el 50 y 30%.

Posteriormente, de 9:00 en adelante bajan considerablemente los riesgos de lluvia hasta 0%.

Paralelamente, el frente frío ingresará a las 3:00 de la mañana del mismo lunes, con temperatura de 17° C, bajando hasta 11° en la misma escala, entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana. Luego de esa hora el termómetro ascenderá gradualmente hasta llegar a los 13° C durante el resto del día.

Por la noche del mismo lunes se esperan 11° C.

El martes continuará el frío con mínimas de 6° C y máximas de 18° en la misma escala.

Será a partir del miércoles cuando suba la temperatura hasta los 26° C y mínimas de 9° en la misma escala, dejando atrás los dos días de frío.

