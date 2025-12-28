Descansará INE del 29 al 3; regresan el 5 de enero

Nuevo Laredo, Tam.– Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en Nuevo Laredo, dio a conocer que el Módulo de Registro Electoral suspenderá sus operaciones del lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero, reanudando actividades el lunes 5 en horario regular.

Indicó que el horario normal es de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, y sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

“A partir del 29 de diciembre y hasta el 3 de enero, el módulo permanecerá cerrado debido al periodo vacacional del personal. Las actividades se reanudarán de forma ordinaria el lunes 5 de enero del 2026”, mencionó Moncada Fuentes.

Destacó que la suspensión del servicio será de únicamente cinco días hábiles.