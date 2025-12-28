Avanza Argelia a octavos con gol de Mahrez ante Burkina Faso

Penalti tempranero aseguró pleno de puntos en Grupo E y confirmó favoritismo argelino en Rabat hoy

El argelino Luca Zidane, portero de Argelia, despeja el balón durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Burkina Faso en Rabat, Marruecos, el domingo 28 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

El argelino Luca Zidane, portero de Argelia, despeja el balón durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Burkina Faso en Rabat, Marruecos, el domingo 28 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

RABAT, Marruecos.- Zinedine Zidane volvió a ser un observador y Riyad Mahrez volvió a marcar mientras Argelia alcanzaba los octavos de final en la Copa Africana de Naciones con una victoria el domingo de 1-0 sobre Burkina Faso.

Mahrez, de 34 años, elevó su cuenta a tres goles en dos partidos con un penalti en el minuto 23. El balón fue en una dirección, el portero en otra, y fue suficiente para que los Zorros del Desierto avanzaran a la fase eliminatoria con un máximo de seis puntos en el Grupo E.

Fue un alivio para los muchos aficionados argelinos que habían hecho el relativamente corto viaje al Estadio Moulay El Hassan en Rabat. El equipo había sido eliminado después de la fase de grupos en ambas ediciones tras ganar el título en 2019 en Egipto.

El penalti fue otorgado por el árbitro Daniel Laryea Nii Ayi después de que Rayan Aït-Nouri cayera al intentar pasar al defensor burkinés Ismahila Ouédraogo.

Argelia dominó el balón y los Potros tuvieron más oportunidades sin realmente inquietar al hijo de Zidane, Luca, en la portería de Argelia hasta que fue puesto a prueba por Lassina Traoré en el minuto 83.

Hubo un aplauso cuando las pantallas gigantes mostraron al Zidane mayor, el gran jugador de Francia, observando bien abrigado contra el frío. También estuvo presente en la victoria inaugural de Argelia sobre Sudán.

El defensor argelino Samir Chergui, que recientemente regresó de un problema en el tendón de la corva, tuvo que salir antes de la hora de juego con lo que parecía ser otra lesión en la pierna.

Burkina Faso se mantuvo segundo en el grupo con tres puntos, después de su victoria inicial sobre Guinea Ecuatorial.

Anteriormente, Sudán, que está jugando a pesar de una brutal guerra en casa, revivió sus posibilidades de progresar con una victoria de 1-0 sobre Guinea Ecuatorial en Casablanca.

“Nuestra ambición es ganar el título, no solo lograr una sola victoria”, dijo el entrenador de Sudán, James Kwesi Appiah.

Sudán se enfrenta a Burkina Faso en su último partido de grupo el miércoles con un lugar en los octavos de final en juego. Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros.

El campeón defensor Costa de Marfil se enfrenta al cinco veces ganador Camerún más tarde en el Grupo F, donde Mozambique aumentó sus esperanzas de progresar con una victoria de 3-2 sobre Gabón.