Llama Ayuntamiento a jóvenes a tramitar cartilla del SMN

Será en el mes de diciembre cuando se liberen estas cartillas para los jóvenes que hicieron su servicio militar y que son del año 2007. [Agencias]

Será en el mes de diciembre cuando se liberen estas cartillas para los jóvenes que hicieron su servicio militar y que son del año 2007. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal a través de la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento y Fomento Cívico, hace un llamado a los jóvenes de la clase 2007 a entregar su media cartilla en el Cuartel Militar del 16 Regimiento de Caballería Motorizada.

Francisco Javier Altamirano Carrasco, coordinador de la Junta, comentó que aún quedan algunos jóvenes por recoger su media cartilla para llevarla al cuartel militar, por lo que tienen hasta el 26 de julio para hacerlo.

“Algunos jóvenes que ya hicieron su trámite y que se les entregó sus cartillas, son los de la clase 2007, todavía tenemos hasta el 26 de julio para que ellos hagan entrega de su cartilla en el campo militar que está en el bulevar Luis Donaldo Colosio”, comentó.

Comentó que ahora es más sencillo hacer el Servicio Militar Nacional, ya que solo se van 13 sábados a partir del mes de agosto, hasta el mes de octubre, en los que se realizan las actividades propias del servicio.

“Afortunadamente ya no es todo el año que se tenía contemplado marchar, ahora únicamente son 13 sesiones que son de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde”, dijo.

Para realizar este trámite se debe llevar la Media Cartilla en buen estado, acta de nacimiento actualizada, la CURP, credencial de elector en caso de tenerla y un comprobante de domicilio.

Será en el mes de diciembre cuando se liberen estas cartillas para los jóvenes que hicieron su servicio militar y que son del año 2007.

Los jóvenes deberán llevar su media cartilla que se les entregó por parte de la Junta Municipal de Reclutamiento y Fomento Cívico a Bulevar Colosio en el Fraccionamiento Vista Hermosa, para hacer su trámite.

Aquéllas personas que no realizaron este trámite pueden pedir informes en las oficinas de la Junta de Reclutamiento ubicada en Héroe de Nacataz y Reynosa, en el Fraccionamiento Ojo Caliente, en el Centro Cívico de Nuevo Laredo.