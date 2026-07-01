Impulsa Municipio trabajo en conjunto con asociaciones civiles

Para acceder al beneficio de este programa, las asociaciones civiles deben hacer una solicitud a la Presidenta Municipal. [Agencias]

Para acceder al beneficio de este programa, las asociaciones civiles deben hacer una solicitud a la Presidenta Municipal. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer el apoyo a los sectores vulnerables, la Dirección de Vinculación Social atiende a los sectores de Nuevo Laredo que más lo necesitan.

La directora de la dependencia, Julia Elida Ortega de los Santos, indicó que actualmente dan apoyo y respaldo a través de recursos económicos a 21 asociaciones civiles, que están en Nuevo Laredo y que trabajan por el bien de la comunidad prestando sus servicios..

Estas acciones, forman parte de la política de la Presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, que tiene es visón humanista y pone como centro al ser humano, ayudando a las asociaciones civiles a tener más recursos para poder desarrollar su actividad.

“El Gobierno Municipal da un apoyo mensual, ellos aquí nos entregan sus informes cada mes, ahorita ya estamos por recibirlos, los revisamos detalladamente, deben incluir varios documentos en los que comprueban los gastos que tienen como asociación y se les da apoyo económico por parte del municipio”, comentó.

Mes a mes se realizan actividades informativas por parte de las asociaciones civiles, pero además de esto, se realizan actividades por parte de los institutos en la que invitan a la Dirección a tener participación y que de esta manera conozcan de cerca el trabajo que se realiza.

Son varias las asociaciones que trabajan con la Dirección y que reciben el apoyo por parte de este instituto de Gobierno como lo son la Asociación Protectora de Animales, Hospital de Sillas de Ruedas, ANSPAC, el Patronato Pro Deficiente Mental, Ángeles sin Frontera, Cáritas así como varias asociaciones que trabajan por el bien de la comunidad.

“Siempre tratamos de que la gente conozca las asociaciones, que la gente sepa que pueden acudir a ellas a pedir el apoyo que requieran y claro que estas asociaciones corresponden apoyando a la sociedad en lo que ellos necesiten; estamos muy contentos con ellos trabajando muy de la mano porque nos ayudan a ayudar a las personas”, comentó.

Para acceder al beneficio de este programa, las asociaciones civiles deben hacer una solicitud a la Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en la que expliquen la labor que se hace y los beneficios que dan Nuevo Laredo, posteriormente se ve el caso y se analiza para recibir el apoyo por parte del Gobierno Municipal.

La Dirección de Vinculación Social se encuentra en el Centro Cívico de Nuevo Laredo en Héroe de Nacataz y Reynosa, en el fraccionamiento Ojo Caliente, en donde se pueden acercar para conocer más de este instituto de Gobierno.