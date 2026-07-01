Invita Gobierno Municipal a celebrar aniversario de NLD con gran campechaneada

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal hace un llamado a las familias neolaredenses para asistir este 11 de julio, a partir de las 18:00 horas, a la Campechaneada, uno de los eventos centrales de la conmemoración por el 178 Aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, que reunirá música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

La celebración contará con la presentación estelar de Matute, además en el escenario secundario, podrán disfrutar de las actuaciones de Los Kombolokos, Club Atlético Carnaval y Grupo Impacto, quienes ofrecerán una noche llena de música y ambiente festivo.

Como parte de la convivencia, los asistentes podrán disfrutar de 2 mil sándwiches de pulled pork y una mega discada preparada por la Sociedad Parrillera de Nuevo Laredo, además de una amplia oferta gastronómica y el stand I Love NLD.

Con este evento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover espacios de convivencia familiar y fortalecer el sentido de identidad y orgullo por la historia de Nuevo Laredo, invitando a la ciudadanía a ser parte de esta gran celebración.