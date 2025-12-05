Llama Ayuntamiento a evitar tirar basura en vía pública

Nuevo Laredo, Tam.- La Coordinación General de Gestión Ambiental hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública o en predios no autorizados, ya que estas acciones pueden derivar en sanciones económicas conforme a la normativa municipal.

Durante un recorrido de inspección, personal de Inspección y Vigilancia detectó un tiradero irregular en un predio donde se encontró, entre otros residuos, un vaso con información que permitió identificar al responsable. Tras la investigación correspondiente y el análisis de las evidencias, se aplicó una multa de 100 UMAs, equivalente a 11,314 pesos.

La autoridad informó que la persona sancionada acudió posteriormente a limpiar el área afectada, cumpliendo así con la medida correctiva establecida. Sin embargo, enfatizó que este tipo de conductas no deben repetirse, ya que la disposición indebida de residuos genera afectaciones como taponamiento de drenajes, proliferación de focos de infección, daños al entorno natural y deterioro de la imagen urbana.

La autoridad recordó que el uso indebido de parques y áreas públicas afecta a toda la comunidad, genera focos de infección y deteriora espacios destinados a la convivencia familiar. Subrayó además que las sanciones por disponer basura en sitios no autorizados van de 20 a 100 UMAs, dependiendo de la gravedad de la falta.

La dependencia reiteró un llamado respetuoso pero firme a abstenerse de estas prácticas y enfatizó que mantener limpio el entorno es responsabilidad de todas y todos. La correcta disposición de residuos es un deber ciudadano y no existe justificación para dañar espacios diseñados para el beneficio común.