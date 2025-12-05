Impulsan autoridades municipales la voz juvenil con exitosa gala de oratoria en Cabildo

La Sala de Cabildo de Nuevo Laredo se convirtió en el escenario de la Gala de Discursos de Oratoria “Ecos de 1910”

Nuevo Laredo, Tam.- La Sala de Cabildo de Nuevo Laredo se convirtió en el escenario de la Gala de Discursos de Oratoria “Ecos de 1910”, un evento realizado en el marco del Día de la Revolución Mexicana para visibilizar a jóvenes oradores y fortalecer los espacios de expresión para las juventudes de la ciudad.

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal pata el desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con la Sociedad de Debate y Expresión Oral de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT.

Durante la gala, ocho jóvenes oradores disertaron discursos en los que compartieron ideas, reflexiones e interpretaciones sobre los ideales de la Revolución Mexicana, abordando sus logros, conquistas, traiciones, las heroínas anónimas que participaron en ella y la vigencia de sus valores en la actualidad.

Entre los participantes destacaron campeones estatales y ganadores del Premio Estatal de la Juventud, originarios de diversos planteles educativos de la ciudad: Jennifer Daniela Zenteno Aguilar, Melannie Dayan Olvera Rosales, Juan de Dios Rivera Vázquez, Alberto Santiago Castañeda de la Mora, Jesús Miguel Ángel Barrón Jiménez, Karla Paola Hernández Pérez, José Luis Aguilar Mendoza y César Santiago Ornelas Longoria.

El Cabildo lució lleno con la asistencia de estudiantes del Conalep, COBAT y del Pentatlón, quienes acudieron para presenciar un evento que busca inspirar y fomentar el arte de la oratoria en las nuevas generaciones. Como parte del programa, el cronista de la ciudad, Manolo Ceballos, compartió una reseña histórica sobre el recinto del Cabildo y la Presidencia Municipal, enriqueciendo la experiencia de los asistentes.

Jesús Espinoza, director del IMJUVE destacó la relevancia de crear espacios donde las juventudes puedan expresarse y apropiarse de los recintos públicos.

“La oratoria no solo es una herramienta de comunicación; es un ejercicio de ciudadanía. Eventos como este permiten que nuestros jóvenes se reconozcan como parte activa de la vida pública y comprendan que en estos espacios también se construye el futuro de Nuevo Laredo”, afirmó.

La iniciativa surgió a propuesta de la Sociedad de Debate y Expresión Oral de la UAT y fue impulsada gracias al apoyo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, quien respaldó la colaboración para llevar esta actividad al Cabildo, el lugar donde se toman las decisiones que transforman la ciudad.

El la gala estuvieron presentes Autoridades presentes; Enrique Figueroa, Regidor Presidente de la Comisión de Juventud; Cesar Bolaños Hernández, Jefe del CREDE; Carlos Juarez, en representación de la FCACS- UAT; Rosa Isela Gonzalez Nuñez, Subdirectora del Tecnologico; Patricia Moreno, Directora del CECATI; Luis Piedad, Directora COBAT 01 y

Adalberto Vicencio, Coordinador Regional COBATS Nuevo Laredo.