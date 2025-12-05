Invitan a ciudadanía a sumarse a colecta de juguetes Drive Thru este sábado

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en la colecta de juguetes que se realizará este sábado 6 de diciembre mediante un Drive Thru en la entrada principal del Parque Viveros. El horario será de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, para que las familias puedan entregar su donativo sin necesidad de descender de su vehículo.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Bienestar Social en coordinación con el Sistema DIF, busca llevar alegría a niñas y niños durante esta temporada, como parte del compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal por promover acciones que fortalezcan el bienestar de las familias y la solidaridad comunitaria.

Liliana Arjona Barocio, secretaria de Bienestar Social, señaló que cada donación representa una oportunidad para iluminar la celebración de los más pequeños, por lo que invitó a ciudadanos, empresas y organizaciones a sumarse al esfuerzo. Las autoridades municipales destacaron que un solo juguete puede convertirse en un recuerdo significativo para quienes más lo necesitan.