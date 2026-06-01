Llama alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a acceder a la Beca Cultural

Esta iniciativa forma parte de la política de apoyo a la educación, la cultura y el desarrollo integral de la población que impulsa la administración municipal encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en concordancia con la visión de bienestar y fortalecimiento de capacidades promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de programas y estímulos dirigidos al desarrollo de niñas, niños, jóvenes y sectores creativos del país.

La convocatoria está dirigida a artistas que participan activamente en las actividades de la Dirección de Arte y Cultura, con el propósito de otorgar un apoyo económico que contribuya a su profesionalización, permanencia y crecimiento dentro de diversas disciplinas artísticas.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, hizo un llamado a las y los artistas neolaredenses para que aprovechen las últimas horas de registro y formen parte de este programa de apoyo cultural.

“En Nuevo Laredo creemos en el talento de nuestra gente y en el poder transformador del arte. Invitamos a todas y todos los artistas que cumplan con los requisitos a que aprovechen esta beca, una herramienta creada para respaldar su desarrollo, reconocer su trabajo y seguir fortaleciendo la vida cultural de nuestra ciudad. La cultura abre oportunidades, construye comunidad y transforma vidas, por eso seguiremos impulsando programas que apoyen a nuestros creadores”, expresó la alcaldesa.

La beca está dirigida a artistas vinculados con disciplinas como pintura, canto, danza, teatro, música, performance, agrupaciones musicales, cuentacuentos, narración oral y otras expresiones artísticas que hayan participado en actividades organizadas por la Dirección de Arte y Cultura durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Las y los interesados deberán realizar su registro en línea a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo (www.nld.gob.mx), donde deberán completar la solicitud correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.

Entre los requisitos se encuentran: Entre los requisitos se encuentran:

Constancia de participación emitida por la Dirección de Arte y Cultura

Acta de nacimiento

RFC

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial.

En el caso de menores de edad, se deberá presentar documentación adicional del padre, madre o tutor legal.

Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con la información proporcionada por los participantes y la disponibilidad presupuestal del programa, otorgándose un máximo de una beca por familia.

Los resultados serán publicados el próximo 20 de junio de 2026 en el portal oficial del Gobierno Municipal, donde podrán consultarse mediante la CURP de cada solicitante.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo cultural de Nuevo Laredo, generando oportunidades para que las y los artistas continúen creciendo y contribuyendo al enriquecimiento cultural de la ciudad.