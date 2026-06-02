El Dólar
Compra:
$16.40
Venta:
$17.60
EN VIVO

Capacitan en barbería a adolescentes bajo medidas no privativas

Programa busca fortalecer reinserción social mediante habilidades laborales y vínculos comunitarios positivos

El curso se llevó a cabo en las instalaciones del centro y estuvo abierto también a la comunidad en general, lo que permitió fortalecer la interacción social entre los participantes y su entorno. [Cortesía]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad participaron en un curso de barbería en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Nuevo Laredo, como parte de una estrategia de capacitación laboral impulsada en coordinación con autoridades estatales.

La actividad fue resultado de la colaboración entre el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con el objetivo de brindar herramientas que favorezcan la reinserción social.

El curso se llevó a cabo en las instalaciones del centro y estuvo abierto también a la comunidad en general, lo que permitió fortalecer la interacción social entre los participantes y su entorno.

Mediante la adquisición de habilidades técnicas, las autoridades buscan reducir la reincidencia delictiva al facilitar una incorporación más eficiente y competitiva al ámbito laboral para los jóvenes en proceso de reintegración.

Asimismo, se promueve la creación de redes de apoyo y el sentido de pertenencia a la comunidad, factores que contribuyen a la prevención de conductas antisociales y al desarrollo integral de los participantes.

Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual agravado en 2023
Traspasan a Myles Garrett a Rams en canje histórico

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.