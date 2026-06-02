Capacitan en barbería a adolescentes bajo medidas no privativas

El curso se llevó a cabo en las instalaciones del centro y estuvo abierto también a la comunidad en general, lo que permitió fortalecer la interacción social entre los participantes y su entorno. [Cortesía]

El curso se llevó a cabo en las instalaciones del centro y estuvo abierto también a la comunidad en general, lo que permitió fortalecer la interacción social entre los participantes y su entorno. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad participaron en un curso de barbería en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Nuevo Laredo, como parte de una estrategia de capacitación laboral impulsada en coordinación con autoridades estatales.

La actividad fue resultado de la colaboración entre el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con el objetivo de brindar herramientas que favorezcan la reinserción social.

El curso se llevó a cabo en las instalaciones del centro y estuvo abierto también a la comunidad en general, lo que permitió fortalecer la interacción social entre los participantes y su entorno.

Mediante la adquisición de habilidades técnicas, las autoridades buscan reducir la reincidencia delictiva al facilitar una incorporación más eficiente y competitiva al ámbito laboral para los jóvenes en proceso de reintegración.

Asimismo, se promueve la creación de redes de apoyo y el sentido de pertenencia a la comunidad, factores que contribuyen a la prevención de conductas antisociales y al desarrollo integral de los participantes.