Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual agravado en 2023

NUEVO LAREDO, TAM.- La autoridad judicial de Tamaulipas vinculó a proceso a Fernando Adolfo “Q” por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una persona menor de edad, por hechos ocurridos el 17 de febrero de 2023 en un domicilio ubicado al poniente de Nuevo Laredo.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, el imputado presuntamente realizó actos de carácter sexual en agravio de la víctima al interior del inmueble mencionado, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Tras analizar los elementos aportados por el Ministerio Público, el Juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso, al considerar que existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento penal en contra del señalado.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada por un periodo de un año, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se recabarán mayores datos que permitan fortalecer el caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que con esta acción refrenda su compromiso de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como de perseguir y sancionar los delitos que atenten contra su integridad y libertad sexual.