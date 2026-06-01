Anuncia Trump reducción de combates entre Israel y Hezbollah

Una familia huye de que Israel amenazara con atacar Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein)

Una familia huye de que Israel amenazara con atacar Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció el lunes que Israel y Hezbollah han acordado reducir los combates después de que sostuvo conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y se comunicó con el grupo libanés a través de mediadores.

Trump anunció el avance en redes sociales después de su conversación telefónica con Netanyahu, cuyas fuerzas recientemente realizaron su incursión más profunda en Líbano en más de un cuarto de siglo. Trump afirmó que no habría tropas israelíes “dirigiéndose a Beirut, y las que estaban en camino ya dieron media vuelta”.

El mandatario estadounidense señaló que Hezbollah había “acordado que cesarán todos los disparos — que Israel no los atacará, y ellos no atacarán a Israel”.

Netanyahu confirmó la conversación, la cual describió más como una advertencia que como una restricción, asegurando que le dijo a Trump que su país atacará objetivos en Beirut si Hezbollah continúa con su ofensiva. El ejército israelí seguirá “operando conforme a lo planeado” en el sur de Líbano, añadió Netanyahu.

Hezbollah no había respondido hasta el momento.

Las dos partes habían acordado un alto el fuego desde mediados de abril, pero Hezbollah reanudó sus ataques luego de que Israel inició una nueva campaña militar en Líbano que, según dijo, era en defensa propia. Los combates también representan un gran obstáculo en el acuerdo emergente para extender un alto el fuego en la guerra con Irán. Teherán quiere que cualquier pacto incluya a Líbano.

Las autoridades libanesas obtuvieron la aprobación de Hezbollah a una propuesta del secretario de Estado Marco Rubio de que Israel no atacaría los suburbios del sur de Beirut, y Hezbollah no atacaría el norte de Israel, según un comunicado emitido por la embajada libanesa en Estados Unidos.

Poco después del mensaje de Trump, Israel detectó lanzamientos de misiles desde el Líbano y advirtió a la población del norte del país que debía resguardarse.

El acuerdo se produce un día antes de una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano en Washington, donde los negociadores libaneses esperan ampliar el alcance de las zonas del país que no serán atacadas mientras buscan un alto el fuego total.

Israel ordena bombardear suburbios de Beirut

El anuncio de Trump se produjo después de que el gobierno israelí ordenó ataques contra los suburbios del sur de Beirut y mientras Hezbollah lanzaba cohetes contra el norte de Israel, incluso en los alrededores de la ciudad costera de Haifa.

Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz señalaron en una declaración conjunta que las órdenes de atacar objetivos en los suburbios del sur de Beirut se produjeron debido a lo que calificaron como reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah y “ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos”.

Más tarde, el portavoz en árabe del ejército israelí publicó en X que los residentes deberían evacuar los suburbios, y añadió que, si Hezbollah continúa atacando comunidades israelíes, Israel responderá con ataques contra la zona de Dahiyeh, donde Hezbollah cuenta con un amplio apoyo.

Tras la advertencia del lunes, se pudo ver a un gran número de personas que huían de la zona, provocando grandes embotellamientos.

Mohammed Farhat, de 23 años, huyó del suburbio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, con su hermano y sus padres y viajaba con su madre en una motocicleta para quedarse con familiares en otro vecindario.

“Estamos preocupados. Yo estoy acostumbrado, pero me fui por mis padres”, dijo el estudiante universitario.

Israel y Hezbollah intercambian ataques nocturnos

Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano dejaron seis muertos, incluido un ciudadano sirio cerca de la ciudad de Nabatiye, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado. Israel atacó otras localidades y poblados cercanos a la ciudad, ubicada en las inmediaciones del estratégico castillo de Beaufort y otras posiciones capturadas por Israel en los últimos días.

Un ataque aéreo lanzado el lunes por la tarde en la ciudad portuaria de Tiro causó graves daños en el Hospital Jabal Amel, informó el Ministerio de Salud. La agencia difundió un video en el que se puede ver a mujeres y niños conmocionados dentro del hospital, donde las ventanas quedaron destrozadas.

El ejército israelí, por su parte, afirmó que la Fuerza Aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia territorio de Israel, así como un objetivo aéreo sospechoso en la zona donde operan soldados israelíes en el sur de Líbano. No se reportaron heridos, señaló el ejército.

Hezbollah informó a primera hora del lunes que atacó a tropas israelíes en Zawtar al-Sharqieh, al norte del río Litani, y alcanzó lo que calificó como infraestructura militar israelí en Tiberíades, a pocos kilómetros (millas) al sur de la frontera.

Israel y Líbano se preparan para dialogar en Washington

Los ataques más recientes se produjeron justo antes de la próxima ronda de conversaciones directas entre Israel y el Líbano en la capital estadounidense. Hezbollah ha rechazado el diálogo, confiando en la presión de Irán, que ha exigido el fin de la guerra en Líbano como parte de sus negociaciones con Estados Unidos.

Las conversaciones entre funcionarios de Israel y Líbano, que comenzaron en abril en Washington, fueron las primeras en más de tres décadas entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas formales.

Beirut sigue comprometido a celebrar conversaciones para poner fin al conflicto pese a las fuertes tensiones, afirmó un diplomático libanés que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó el lunes que cualquier acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán debe ser un “alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano”.

“La violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes”, indicó el principal diplomático de Irán en una publicación en X.

La capital libanesa se ha librado en gran medida desde el alto el fuego

Beirut, la capital libanesa, se ha librado en gran medida de los ataques aéreos desde que entró en vigor el alto el fuego, salvo por dos ofensivas dirigidas en los suburbios del sur de la ciudad en mayo.

Arabia Saudí condenó los ataques de Israel contra Líbano, diciendo que “rechaza categóricamente” los avances de Israel en la pequeña nación mediterránea. El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí hizo un llamado a la comunidad internacional para impedir que Israel se adentre todavía más en Líbano.

El jefe del Parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado clave de Hezbollah, afirmó el domingo en un comunicado que puede garantizar el “compromiso pleno, integral e inmediato” del grupo político-militar con un alto el fuego. “Pero ¿quién obligará a Israel a detener su agresión?”, preguntó Berri.

El presidente libanés Joseph Aoun declaró el lunes, en comentarios difundidos por su oficina, que su gobierno continúa trabajando para poner fin al “sufrimiento de los libaneses en general y de los habitantes del sur en particular”. Más tarde, el presidente emitió un comunicado reiterando el compromiso de Beirut con las negociaciones, diciendo que es “más seguro” que la guerra”.

En Naciones Unidas, la subsecretaria general Martha Pobee dijo en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que el avance de Israel en Líbano es una violación a la integridad territorial de Líbano y a la resolución del consejo de 2006 que exige que Israel se retire al sur de la frontera con Líbano trazada por Naciones Unidas.

Pobee acusó a Hezbollah de violar la resolución que exige el desarme del grupo. Instó a Hezbollah a cooperar con las autoridades libanesas para extender su autoridad en todo el país.

En la ronda actual de combates entre Israel y Hezbollah han muerto 3.433 personas en Líbano y a más de 1 millón de personas han sido desplazadas.

El ejército de Israel informó que un soldado murió durante la noche en el sur de Líbano en un ataque con un dron de Hezbollah. El uso de drones de fibra óptica, difíciles de detectar, ha resultado letal para el ejército israelí, que tiene dificultades para responder.

Según la oficina de Netanyahu, al menos 26 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, así como dos civiles en el norte de Israel.