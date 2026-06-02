Es la alumna Alexa Naomi Araujo Rocha diputada local escolar

Ocupará una curul en el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas

La alumna de la Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero fue reconocida este lunes por sus recientes logros en concursos y convocatorias estatales. [Iván Zertuche/Líder Web]

La alumna de la Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero fue reconocida este lunes por sus recientes logros en concursos y convocatorias estatales. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Durante una ceremonia especial de Honores a la Bandera, la Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero reconoció a la alumna Alexa Naomi Araujo Rocha, estudiante de sexto grado grupo “A”, por sus recientes logros en concursos y convocatorias estatales promovidas por la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

El director del citado plantel, Juan Manuel Arriaga Hernández, informó que la estudiante fue seleccionada como diputada local escolar tras participar en la convocatoria “Experiencia Democrática en la Escuela”, luego de resultar ganadora en su grado y ser insaculada por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Alexa Naomi viajará a Ciudad Victoria para formar parte de las actividades legislativas escolares, ocupando una curul en el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas.

“Estamos muy orgullosos y muy contentos con ella, por esta participación. Sabemos que hará un buen papel y tendrá una excelente representación de nuestra escuela en esta actividad. Lejos de esto será una experiencia muy buena y enriquecedora para ella como estudiante”, expresó Arriaga Hernández.

Además, la estudiante representó a la institución educativa en el concurso regional “Sentimiento Juarista”, donde compitió contra participantes de 16 sectores educativos de la región comprendida entre Nuevo Laredo y Matamoros, y gracias a su sobresaliente intervención, logró avanzar a la etapa final estatal.

La final estatal de Sentimiento Juarista se llevará a cabo el próximo 18 de junio en Ciudad Victoria, donde competirán seis estudiantes finalistas provenientes de las regiones de Nuevo Laredo, Victoria y Tampico.