Dani, Jabes y Leo, primeros niños neolaredenses en ir a Mundo Imayina

Nuevo Laredo, Tam.- Tres menores de edad, con capacidades diferentes, atendidos por la asociación Doctor Sonrisas Nuevo Laredo, se convertirán en los primeros niños de la ciudad en visitar el parque temático inclusivo Mundo Imayina, ubicado en Jojutla, Morelos, donde disfrutarán de una experiencia diseñada especialmente para fortalecer la convivencia familiar y brindar momentos de alegría a niños con capacidades diferentes.

La directora de Doctor Sonrisas Nuevo Laredo, Miriam Hernández, informó que los beneficiarios de este primer viaje, son: Leonel Camacho Dueñas, de 6 años; Jabes Muñoz Mendoza, de 18 años; y Daniel Santos Silva, de 15 años de edad.

“La salida está programada para el próximo 25 de junio y el regreso será el 28 de junio, periodo durante el cual los menores y sus familias participarán en diversas actividades dentro del parque. Sin duda, estamos muy contentos porque Dani, Jabes y Leo son los primeros niños de Nuevo Laredo en vivir esta experiencia durante cuatro días. Es un logro muy grande para nosotros”, expresó Miriam Hernández.

Previo al viaje, los menores recibieron kits de Doctor Sonrisas que incluyen playeras, narices de payaso y material informativo con los detalles de los vuelos hacia la Ciudad de México, desde donde serán trasladados al parque.

Mundo Imayina es un parque temático único en México, creado por Doctor Sonrisas para niños con alguna discapacidad o condición especial. El lugar cuenta con castillos, alberca de olas adaptada para sillas de ruedas, juegos mecánicos inclusivos, cine, heladería y diversas atracciones diseñadas para garantizar la participación de todos los visitantes.

“El parque tiene cerca de tres años de funcionamiento y esta será la primera ocasión en que una filial de Nuevo Laredo logra enviar beneficiarios para disfrutar de la experiencia. El proceso de selección de los tres menores, ya formaban parte de las actividades de Doctor Sonrisas y fueron elegidos como representantes de distintos grupos de edad dentro de la organización. Aunque inicialmente se contemplaba la participación de más familias, algunas no pudieron asistir por cuestiones de salud”, explicó la directora de dicha agrupación.

Para concluir, dijo que las personas interesadas en obtener más información o sumarse a las actividades de Doctor Sonrisas pueden comunicarse al teléfono 867-194-4669 o contactar a la organización a través de sus redes sociales y plataformas oficiales.