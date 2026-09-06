Aumentan accidentes viales durante agosto en Nuevo Laredo

Aunque agosto cerró con diez accidentes más que el mismo periodo del año anterior, el número de víctimas mortales pasó de tres a dos. [Archivo/Líder Web]

Aunque agosto cerró con diez accidentes más que el mismo periodo del año anterior, el número de víctimas mortales pasó de tres a dos. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Los accidentes viales registrados en la ciudad durante agosto aumentaron en comparación con el mismo mes de 2025, aunque el número de víctimas mortales disminuyó, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El informe señala que durante agosto de este año se contabilizaron 85 percances, con saldo de nueve personas lesionadas y dos fallecimientos. En contraste, durante agosto de 2025 fueron registrados 75 accidentes, ocho personas lesionadas y tres víctimas mortales.

El reporte también identifica diversos factores relacionados con los hechos viales. Entre ellos se encuentra el exceso de velocidad, señalado como la principal causa en 11 accidentes, mientras que en otros nueve casos los conductores fueron detectados en estado de ebriedad.

Otra de las irregularidades documentadas fue la falta de licencia de conducir vigente, condición identificada en tres accidentes, de acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad.

Asimismo, en tres percances los vehículos involucrados fueron abandonados en el lugar por sus responsables, quienes inicialmente no pudieron ser identificados. Las unidades eran de procedencia extranjera y carecían de placas de circulación, situación que complicó su localización.

Ante el incremento en el número de accidentes, la Dirección de Tránsito y Vialidad mantiene operativos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad, con acciones encaminadas a verificar el cumplimiento del reglamento y detectar conductas que puedan representar un riesgo para la circulación.

El comparativo muestra que, aunque agosto cerró con diez accidentes más que el mismo periodo del año anterior, el número de víctimas mortales pasó de tres a dos.