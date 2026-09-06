Encuentran sin vida a adulto mayor dentro de su domicilio

Autoridades no detectaron signos de violencia y el fallecimiento estaría relacionado con padecimientos de salud

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 73 años fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en la colonia Buenos Aires, luego de que familiares acudieron a la vivienda y lo localizaron recostado sobre su cama. En una revisión preliminar, las autoridades no detectaron signos visibles de violencia.

El fallecido fue identificado como Julio “P”, quien residía solo en un inmueble ubicado sobre la calle Independencia. Tras el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso.

Los elementos localizaron al adulto mayor sobre su cama y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente realizaron una inspección inicial del inmueble y de las condiciones en que fue encontrado el cuerpo.

De acuerdo con la información proporcionada por su hermano, Julio vivía solo, aunque familiares y vecinos mantenían contacto frecuente con él y acudían para llevarle alimentos y verificar su estado.

El familiar señaló que el hombre padecía diabetes, hipertensión arterial y problemas circulatorios desde hacía más de dos décadas.

Según el reporte, momentos después de recibir sus alimentos de rutina, sus familiares regresaron a la habitación y lo encontraron inmóvil sobre la cama.

Ante la ausencia de huellas o evidencias visibles de violencia, las autoridades establecieron de manera preliminar que el fallecimiento estaría relacionado con sus padecimientos de salud, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar oficialmente la causa de muerte.